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Marileidy Paulino y Audrey Werro levantan pasiones en Budapest

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- La dominicana Marileidy Paulino, reina mundial de los 400 metros, y la suiza Audrey Werro, gran dominadora de los 800, fueron las dos grandes protagonistas de la segunda jornada del 'Ultimate Championship' que se disputa en Budapest con las grandes estrellas internacionales del atletismo.

La competición, ideada por World Athletics para tratar de llevar al atletismo a otra dimensión con un formato pensado para poner en valor su deporte, atraer nuevas audiencias y tener un impacto global, está teniendo un altísimo nivel competitivo.

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No se esperaba menos puesto que este campeonato supone una reunión exclusiva con los campeones olímpicos de París 2024, los campeones mundiales de Tokio 2025 y ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026, así como otras atletas de los primeros puestos del 'ranking' mundial cerrado el periodo de clasificación el pasado 1 de septiembre.

El evento cuenta con un formato revolucionario, más pensado para la televisión y las redes sociales que otros campeonatos de atletismo. Prueba de ello es cómo el Centro Nacional de Atletismo de Budapest luce con un césped, donde habitualmente se realizan los concursos de lanzamientos, pintado de negro con pintura ecológica a base de agua, una decisión con la que World Athletics pretende que la competición destaque más en las imágenes aéreas.

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En esta segunda jornada de competición una de las finales directas más vibrantes fue la de los 800 metros, en la que la suiza Audrey Werro, plusmarquista mundial, se llevó con autoridad el triunfo con un crono de 1:55.88, por delante de la británica Keely Hodgkinson (1:56.26) y la neerlandesa Femke Bol (1:56.74).

La otra gran protagonista de la noche fue Marileidy Paulino, la gran 'reina' de los 400 metros con cuatro títulos de la Liga Diamante, un oro olímpico y dos mundiales. La dominicana, muy sonriente en todo momento, se impuso con un tiempo de 49.07, por delante de la noruega Henriette Jagger con 49.28.

La final de los 100 metros femeninos tuvo un nombre propio, el de la estadounidense Melissa Jefferson-Wooden, que se impuso con 10.62, catorce centésimas más rápida que la santalucense Julien Alfred (10.74). Tercera la velocista estadounidense Sha'Carri Richardson (10.76).

En la final masculina el triunfo en los 100 fue para otro estadounidense, Kenneth Bednarek, que voló hasta parar el crono en 9.85 y sorprendiendo al otro favorito, el jamaicano Oblique Seville (9.90).

Por un solo centímetro se llevó el triunfo el cuatro veces campeón de Europa de longitud, el griego Miltiadis Tentoglou (8,35), sobre el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,34).

También lograron el ansiado triunfo de este 'Ultimate Championship' el botsuano Busang Collen Kebinatshipi en los 400 metros (43.39); la japonesa Haruka Kitaguchi en jabalina con 68,92, récord nacional; la eslovena Emma Zapletalova en 400 vallas (52.93); y la polaca Klauda Kazimierska con 3:57.55 en los 1.500.

Uno de los aspectos más destacados de este 'Ultimate Championship' es el botín económico. El campeonato reparte 10 millones de dólares, la mayor bolsa de premios anunciada hasta ahora en una competición de atletismo. Cada ganador recibe 150.000 dólares, una cifra que supone más del doble de los 70.000 concedidos habitualmente a un campeón mundial. EFE

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