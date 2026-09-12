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La Fiscalía pide modernizar la justicia militar para acercarla a la jurisdicción ordinaria

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Madrid, 12 sep (EFE).- La Fiscalía General del Estado pide una revisión integral de la ley procesal militar para modernizar el funcionamiento de la jurisdicción militar y aproximar su régimen procesal, "en la medida de lo posible y respetando sus peculiaridades propias", al vigente en la jurisdicción penal ordinaria.

La propuesta se recoge en la Memoria de la Fiscalía, correspondiente al año 2025, que se ha hecho pública este jueves, que plantea también la reintroducción en el Código Penal Militar del delito de extralimitación dolosa en la ejecución de un acto de servicio de armas, o con ocasión de este, cuando produzca resultados de muerte, lesiones o daños.

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Asimismo, considera necesaria la reincorporación al Código Penal Militar de los delitos contra la Administración de Justicia en el ámbito castrense.

La Memoria constata que el índice de criminalidad en el ámbito militar sigue estando muy por debajo de las cifras de los años anteriores a 2017, ejercicio a partir del cual experimenta un "notable" descenso.

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El número de condenas en los últimos cuatro años registró un repunte de criminalidad en 2024 respecto a 2022 y 2023. Se contabilizaron 158 condenas lo que supuso un aumento del 33,89 % en relación al año anterior.

Sin embargo, en 2025 se ha producido una leve disminución del 8,36 %, con un total de 148 condenas por diferentes delitos. De ellas, 115 acarrearon penas y 33 fueron absolutorias.

Destacan el pasado año las condenas por delitos contra la disciplina, fundamentalmente los de abuso de autoridad, que ascienden a 29 y suponen el 20,56 % del total.

Se mantienen, en términos similares a los años anteriores, las condenas por delitos contra los derechos fundamentales, caracterizados por la ausencia de relación jerárquica de subordinación entre el sujeto activo y pasivo/víctima del delito.

En 2025, las condenas por estos tipos penales fueron 23, lo que supone el 16,31 % del total.

El pasado año se interpusieron 34 recursos de casación penal ante el Tribunal Supremo contra sentencias o resoluciones dictadas por órganos militares.

Los delitos contra la disciplina (abuso de autoridad, insulto a superior y desobediencia) son las infracciones penales que concentran más recursos de este tipo (el 38,24 % del total).

Le siguen los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares (trato degradante, acoso o abuso sexual, acoso y otros a personal militar de igual empleo), que suponen el 32,35 %, un dato que confirma la tendencia al alza de estos tipos penales en los últimos años.

Los 5 recursos de casación por delitos contra los deberes del servicio representan el 14,71 % del total, y todos ellos por el mismo tipo penal de deslealtad. EFE

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