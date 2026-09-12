Espana agencias

La CUP ve "complicada" la unidad independentista y pide dejar fuera a Aliança Catalana

Guardar

Barcelona, 12 sep (EFE).- El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha considerado "complicada" la unidad independentista que distintas entidades reclamaron durante la Diada y ha pedido dejar fuera de ella a Aliança Catalana.

"No la contamos como una propuesta de política independentista. Es xenófoba, racista, basada en el odio, la exclusión y la división", ha dicho en declaraciones a los medios desde Cardedeu (Barcelona), donde este sábado la CUP celebra la primera reunión de la Mesa Nacional del partido de este curso.

PUBLICIDAD

Ante los llamamientos a la unidad, ha dicho que hay que preguntar a los otros actores políticos "qué respuesta quieren dar" a los retos en la sociedad catalana y por qué "están más centrados en hacer una política desde Madrid y en contentar al Estado español".

A raíz de los incidentes en manifestaciones antifascistas durante la Diada, Casadevall ha acusado a los Mossos d'Esquadra de haber tenido una actuación "imperdonable" e "injustificable dentro de un espacio democrático", "agrediendo a jóvenes independentistas" que protestaban contra Núcleo Nacional y Aliança Catalana.

PUBLICIDAD

Dieciocho personas, de las que diez son menores de edad, fueron detenidas por desórdenes públicos en varios disturbios en Barcelona durante la celebración de la Diada, incidentes en los que resultaron heridos leves nueve mossos.

Casadevall ha acusado a los Mossos, "a las órdenes del PSC", de poner la "alfombra roja a la extrema derecha para que se pueda expresar en la calle mientras reprime a los jóvenes antifascistas".

El dirigente anticapitalista ha expresado su "orgullo" por ver a jóvenes salir a la calle para celebrar la Diada "con alegría" y para pedir "soluciones" a la crisis de la vivienda o la educación pública y en catalán.

Según ha explicado Casadevall, la CUP encara este nuevo curso político con la voluntad de "seguir siendo la única oposición de izquierdas independentista" al Govern y con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de 2027. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se buscan voluntarios para cuidar un faro en California: casa gratis, 313 escalones, un invierno frío y “la posibilidad de ratones”

La convocatoria busca personas que puedan ser guías durante la temporada invernal

Se buscan voluntarios para cuidar un faro en California: casa gratis, 313 escalones, un invierno frío y “la posibilidad de ratones”

Lamine Yamal e Inés García dan un paso más en su relación y amplían la familia con dos cachorros

La pareja ha compartido las imágenes de sus nuevas mascotas después de recogerlas en un criadero canino de Girona

Lamine Yamal e Inés García dan un paso más en su relación y amplían la familia con dos cachorros

Precio de la luz en España este 13 de septiembre

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Precio de la luz en España este 13 de septiembre

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Madring debuta en el Mundial con Fernando Alonso y Carlos Sainz como anfitriones de la primera carrera de la competición en Madrid en 45 años

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Las asociaciones cuestionan que la medida limite de forma inmediata el derecho de sufragio de más de 408 mil españoles

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará