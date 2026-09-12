La CUP ve "complicada" la unidad independentista y pide dejar fuera a Aliança Catalana

Guardar

Barcelona, 12 sep (EFE).- El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha considerado "complicada" la unidad independentista que distintas entidades reclamaron durante la Diada y ha pedido dejar fuera de ella a Aliança Catalana.

"No la contamos como una propuesta de política independentista. Es xenófoba, racista, basada en el odio, la exclusión y la división", ha dicho en declaraciones a los medios desde Cardedeu (Barcelona), donde este sábado la CUP celebra la primera reunión de la Mesa Nacional del partido de este curso.

PUBLICIDAD

Ante los llamamientos a la unidad, ha dicho que hay que preguntar a los otros actores políticos "qué respuesta quieren dar" a los retos en la sociedad catalana y por qué "están más centrados en hacer una política desde Madrid y en contentar al Estado español".

A raíz de los incidentes en manifestaciones antifascistas durante la Diada, Casadevall ha acusado a los Mossos d'Esquadra de haber tenido una actuación "imperdonable" e "injustificable dentro de un espacio democrático", "agrediendo a jóvenes independentistas" que protestaban contra Núcleo Nacional y Aliança Catalana.

PUBLICIDAD

Dieciocho personas, de las que diez son menores de edad, fueron detenidas por desórdenes públicos en varios disturbios en Barcelona durante la celebración de la Diada, incidentes en los que resultaron heridos leves nueve mossos.

Casadevall ha acusado a los Mossos, "a las órdenes del PSC", de poner la "alfombra roja a la extrema derecha para que se pueda expresar en la calle mientras reprime a los jóvenes antifascistas".

PUBLICIDAD

El dirigente anticapitalista ha expresado su "orgullo" por ver a jóvenes salir a la calle para celebrar la Diada "con alegría" y para pedir "soluciones" a la crisis de la vivienda o la educación pública y en catalán.

Según ha explicado Casadevall, la CUP encara este nuevo curso político con la voluntad de "seguir siendo la única oposición de izquierdas independentista" al Govern y con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de 2027. EFE

PUBLICIDAD