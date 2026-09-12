La 'app' SomosTorre mete Torrelavega en el bolsillo y compite en World Smart City Awards

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Torrelavega (Cantabria), 12 sep (EFE).- Saber cuándo llega el autobús, dónde queda una plaza libre de aparcamiento, qué farmacia está de guardia o cuánto cuesta repostar son algunas de las respuestas que SomosTorre reúne en un único lugar, una aplicación gratuita que aspira a competir en los World Smart City Awards.

Esta aplicación SomosTorre, con versiones web y para dispositivos móviles IOS y Android, ha sido creada por el desarrollador Tanuj Goswami, y tres meses después de ser lanzada ha logrado superar las 3.500 descargas.

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La idea nació de la propia experiencia de Goswami cuando llegó a vivir a Torrelavega (Cantabria) hace siete años y comprobó que la información cotidiana estaba dispersa entre distintas páginas y servicios, y pensó que sería una buena idea concentrarla en un único lugar fácil de consultar.

Goswami asegura en una entrevista con EFE que el concepto de su herramienta es el de "una ciudad, una aplicación", de manera que cada jornada la aplicación abre con una 'radiografía' de Torrelavega que reúne incidencias, avisos, eventos, meteorología, niveles de polen o disponibilidad de aparcamientos.

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Además, los usuarios que activen las notificaciones pueden recibir a primera hora del día un resumen con los principales datos para comenzar la jornada, obtenidos de una treintena de fuentes diferentes que se organizan en cerca de 170 apartados.

La movilidad ocupa una parte importante de la aplicación, con información en tiempo real sobre Torrebus, paradas próximas, recorridos de las líneas, trenes de Cercanías, estado del tráfico y posibles accidentes en las autovías A-67 y A-8.

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A ello se suma la disponibilidad de plazas en las zonas ERA de aparcamiento regulado, los puntos de recarga para vehículos eléctricos y las incidencias detectadas mediante balizas V16.

La aplicación permite también localizar gasolineras y comparar sus precios, consultar la evolución del coste de los carburantes o conocer el precio horario de la electricidad.

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Incluso, señala Goswami, la aplicación puede decir si es buen momento para poner la lavadora o el lavavajillas, o si está prevista una demanda muy alta.

Eventos festivos, farmacias de guardia, comercios abiertos, boletines oficiales y trámites municipales completan una oferta que también orienta sobre gestiones para empadronarse o para registrar una mascota, y que localiza el contenedor más próximo o informa de dónde depositar un determinado residuo.

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Una de sus herramientas singulares es TorreIA, un asistente de inteligencia artificial al que se pueden plantear preguntas sobre Torrelavega y obtener de forma inmediata información relacionada con la ciudad.

A esta función se añade un mapa vivo con diferentes capas para visualizar tráfico, incidencias, servicios y otros datos urbanos.

SomosTorre incorpora además una vertiente comunitaria mediante la que los usuarios pueden comunicar incidencias o pedir y ofrecer ayuda a otros vecinos.

Cada colaboración puede generar los denominados 'puntos Karma', un sistema que reconoce la participación y permite avanzar desde la categoría de 'Vecino Nuevo' hasta la de 'Embajador de Torrelavega' para quienes superen los 1.500 puntos.

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Entre las próximas mejoras de una segunda versión de la aplicación, ya en fase de diseño, estarían permitir que cada usuario configure su pantalla principal según sus intereses e incorporar un modo oscuro, dos propuestas surgidas en parte de las sugerencias recibidas.

Goswami sostiene que la arquitectura del proyecto se ha diseñado desde el principio para poder trasladarse a otros municipios, ya que utiliza datos abiertos que posteriormente se filtran para Torrelavega. EFE

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jgp/ppc/sgb

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