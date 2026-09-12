Generalizada la vendimia en Rioja, con la expectativa de lograr una gran añada

Guardar

Pilar Mazo

Logroño, 12 sep (EFE).- La vendimia en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja está generalizada, con un importante volumen de uva que ya ha entrado en bodega y con la expectativa de que se pueda conseguir "una gran añada" en calidad, debido al estado sanitario que presenta la uva y las buenas condiciones meteorológicas para su recogida.

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado a EFE la directora técnica del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, Alejandra Rubio, de acuerdo con los datos oficiales recibidos hasta este viernes, en el que ya se han recogido 185,1 millones de kilos de uva, 146,8 de ellos de tinta y 38,3 de blanca.

Falta aún mucha vendimia, sin que haya prisa porque "hace unos días estupendos, perfectos para vendimiar, con sol por las mañanas y noches mucho más frías", lo que favorece los parámetros de calidad que se aprecia en todas las uvas que han entrado ya en bodega, ha explicado.

PUBLICIDAD

En este momento, ha dicho, es "muy complicado" ofrecer datos sobre el volumen de cosecha de este año, con la previsión de que sea algo mayor que la de 2025, calificada como excelente y que excepcionalmente corta, con 225,4 millones de kilos de uva y 155 millones de litros de vino amparables, un 18 % menos que la anterior.

La fertilidad ha sido buena, pero los episodios de calor intenso y continuo han mermado la uva y, por tanto, las previsiones actuales son inferiores a las del inicio del ciclo vegetativo; a lo que se suma el efecto del cambio climático.

PUBLICIDAD

También ha recordado que la actual vendimia se inició en los primeros días de agosto, por lo que es la más temprana en toda la serie histórica de la DOCa, formada por 66.405 hectáreas, distribuidas en 144 municipios de La Rioja, País Vasco y Navarra.

Rubio ha reconocido el trabajo y esfuerzo de los casi 13.000 viticultores y 600 bodegas de Rioja por lograr las mejores uvas y vino en una Denominación con mucha heterogeneidad y unos estrictos controles de calidad.

PUBLICIDAD

Las organizaciones profesionales agrarias creen que será una cosecha de gran calidad, gracias a los esfuerzos realizados por los viticultores a pie de viña; a pesar del aumento de precios de tratamientos y demás insumos, que asumen los agricultores.

En ese sentido se ha pronunciado a EFE el secretario general de Arag-Asaja, Igor Fonseca, quien ha exigido que esa calidad se vea recompensada cuando el viticultor cobre por su cosecha.

PUBLICIDAD

Los datos aportados por el Observatorio de Precios de la Consejería de Agricultura de La Rioja sobre la campaña de 2025, ha precisado, "ponen negro sobre blanco lo que los viticultores están perdiendo cosecha a cosecha", ya que en 2025 se pagó al viticultor una media de 0,83 euros el kilo en tinta y 0,79 la blanca.

El coordinador sindical de la UAGR-COAG, Roberto Ruiz-Clavijo, ha señalado a EFE que, en general, han detectado precios algo inferiores a los de la campaña pasada, por lo que, "a pesar de rendimientos máximos de hasta el 90 % en tintas, los viticultores, de nuevo, no verán compensados sus costes de producción por séptima campaña consecutiva".

PUBLICIDAD

Por ello, ha reclamado el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga a la formalización de contratos con plazo de pago y precio.

También preocupa a los viticultores la salida de la uva, ya que hay algunos que no tienen una bodega asegurada donde entregar su producción, por lo que se están viendo obligados a buscar soluciones de última hora, ha dicho a EFE el secretario de Organización de UPA La Rioja, Néstor Alcolea.

PUBLICIDAD

Especialmente preocupante, ha indicado, es la situación denunciada en algunas zonas de Rioja Alta, donde "se dan casos de bodegas que rechazan uva por superar los 14 grados", lo que "deja tirado al viticultor después de un año entero de trabajo".

Íñigo Torres, director general de la principal asociación bodeguera de Rioja, 'Esencia Rioja', ha asegurado a EFE que "las bodegas han cumplido con sus obligaciones, han firmado los contratos antes de la entrada de las uvas y han determinado, de forma objetiva, los precios a pagar, que se mantendrán estables respecto a la cosecha anterior".

PUBLICIDAD

Este es "un factor positivo teniendo en cuenta que los rendimientos serán sensiblemente superiores a los del pasado año", ha afirmado, lo que "aportará rentabilidad a los viticultores, a diferencia de lo que está pasando en muchas zonas de España". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)