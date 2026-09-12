El secretario de Estado de Memoria Democrática "no entiende y no comparte" el fallo del TS sobre la 'ley de nietos'

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El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha señalado que "no entiende de ninguna de las maneras y no comparte" el fallo del Tribunal Supremo de suspender cautelamente el derecho a voto de las personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la disposición de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

Fernando Martínez considera que con este fallo, el TS "le arrebata" a los españoles uno de los derechos "más sagrados" que hay en la democracia, que es el derecho al voto.

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Así lo ha declarado este sábado en Santiago, tras la firma con la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, del protocolo general de actuación para establecer el marco de colaboración en materia de memoria democrática.

Fernando Martínez espera que el TS "no se duerma" y que "rápidamente falle" en consecuencia de los que es el objetivo de la ley y que "no arrebate un derecho tan sagrado como es el de derecho al sufragio".

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