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El mercado del chocolate intenta remontar tras la caída del consumo por su alto precio

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Belén Delgado

Madrid, 12 sep (EFE).- El chocolate celebra mañana domingo, 13 de septiembre, su día internacional con unos precios más moderados que hace un año, pero en pleno retroceso de su consumo en países como España, donde el sector busca diferenciarse para ganar valor.

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Según el portal Trading Economics, el cacao se vendía este viernes a 5.938 dólares por tonelada (unos 5.117 euros por tonelada) en los mercados de futuros, un 20 % menos que hace un año, ante las señales de una amplia oferta y mejores perspectivas en Costa de Marfil, el mayor productor mundial.

Aunque su precio ha repuntado desde el pasado marzo, se encuentra lejos de los más de 10.000 dólares por tonelada que llegó a costar entre abril de 2024 y junio de 2025.

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No obstante, se mantiene la incertidumbre sobre la campaña 2026-2027 debido a los riesgos climáticos, en particular por el previsible fuerte impacto del fenómeno de El Niño, que amenaza los cultivos en África occidental.

En España, las empresas chocolateras han realizado "mucho esfuerzo para que ese impacto en la materia prima se refleje lo menos posible", ha apuntado a EFE Agro el secretario general de la Asociación Española del Dulce (Produlce), Rubén Moreno.

Ha precisado que los productos más castigados han sido aquellos chocolates con un alto contenido de cacao, si bien la categoría cuenta con una amplia variedad en la que proliferan las alternativas con frutos secos.

En 2025, el mercado interior apenas subió un 0,5 % anual en valor, mientras cayó el 4,6 % en volumen, según datos de Produlce, que destaca el aumento de las exportaciones en un 36 %, sobre todo a países europeos capaces de pagar más por esa materia.

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) confirman el impacto que han tenido las altas cotizaciones del cacao en el mercado nacional del chocolate, que se encareció de media el 18 % en 2025 respecto al año anterior y redujo su consumo el 6,5 % en volumen.

En valor, las compras de chocolates, cacaos y productos similares aumentaron el 10,4 % anual el año pasado, con un gasto por persona de 33,88 euros (+10,5 %) y un consumo de 2,84 kilos (-6,4 %).

Los cacaos y productos de chocolate concentraron la mayor parte del volumen, con un 65 % de los kilos adquiridos por los hogares y el 56 % del valor total de la categoría.

En cuanto a los chocolates, su consumo cayó el 8,5 % en volumen y su valor creció el 15,8 %, en línea con el encarecimiento de la materia.

Para poner en valor el origen del cacao y ofrecer más trazabilidad, ha surgido en España la asociación Bean to Bar, compuesta por 45 miembros, entre ellos chocolateros, importadores de cacao fino, catadores y periodistas gastronómicos.

Su presidenta, Teresa Ricart, ha asegurado que "el futuro del chocolate no pasa solamente por producir más, sino por producir mejor, conocer de dónde viene el cacao y darle al agricultor y a la materia prima -cacao fino en aroma- el valor que realmente tienen".

"El consumidor no necesariamente está buscando chocolate barato, está buscando que el precio que paga tenga sentido. Empieza a desconfiar de las estrategias que reducen el contenido de cacao para mantener el precio y prefiere comprar un chocolate de calidad que cantidad", ha sostenido Ricart.

Frente al alza de precio en un mercado "extremadamente volátil", la asociación aboga por conseguir que el cacao empleado tenga más valor, logrando una producción sostenible y rentable.

En ese sentido, apuesta por fomentar el chocolate de tueste artesano y el consumo de chocolate de calidad, así como la responsabilidad social y la transparencia en todo su proceso de elaboración. EFEAGRO

bds/lrs/sgb

(infografía)

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