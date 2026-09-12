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El Barcelona impone su pegada, el Athletic salva un punto y el Madrid CFF es colíder

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El Barcelona aparcó sus dudas defensivas a golpe de pegada y superó al Atlético de Madrid (4-2) en el arranque de la tercera jornada de la Liga F Moeve, en la que el Athletic Club de Bilbao rescató un punto ante el Espanyol en el descuento (2-2) y el Madrid CFF se situó colíder tras imponerse al Sevilla (1-0).

El vigente campeón de Europa reaccionó con contundencia al tanto inicial del Atlético y, pese a que el conjunto rojiblanco llegó a igualar el encuentro (2-2), encontró en su arsenal ofensivo el antídoto para un partido que por momentos se le complicó.

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Las ausencias de última hora de Renee Van Asten e Irene Paredes dejaron al Barcelona más expuesto de lo habitual, especialmente ante un Atlético que detectó pronto las grietas y no dudó en explotarlas. Sin embargo, los goles de Vicky López, Esmee Brugts, por partida doble, y Caroline Graham Hansen permitieron al conjunto azulgrana sumar una nueva victoria y mantenerse como líder.

El Athletic, por su parte, se alió con el descuento para salvar un punto ante un Espanyol que rozó su primer triunfo de la temporada. El conjunto dirigido por Sara Monforte llegó a adelantarse en dos ocasiones, pero un tanto de Maddi Torre en el tiempo añadido, la misma goleadora que dio la victoria al Athletic en la pasada jornada ante el Logroño United, evitó el triunfo blanquiazul.

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En Fuenlabrada, el Madrid CFF se impuso al Sevilla gracias a un gol tempranero de Emilie Holt, en el minuto 7, tras una acción ensayada de córner. Ana González ejecutó la jugada y, tras una pared con una compañera, dejó el balón para Holt, que, libre de marca, lo colocó en la escuadra.

El Sevilla buscó la igualada e incluso vio cómo se le anulaba un tanto a Alice Marques. Rosa Márquez y Raquel Morcillo también dispusieron de ocasiones para empatar, pero el marcador ya no se movió. El triunfo sitúa al Madrid CFF como colíder con nueve puntos, mientras que el Sevilla, que ganó en la primera jornada, encadena dos derrotas. EFE

avm/apa

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