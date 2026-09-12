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Diputación Guadalajara lanzará un nuevo FIM y firma un acuerdo marco para abaratar la electricidad a ayuntamientos

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La Diputación de Guadalajara sacará una nueva convocatoria del Fondo de Inversiones Municipales (FIM) para todos los municipios de la provincia de hasta 20.000 habitantes, pedanías y EATIM. La nueva convocatoria del FIM permitirá a los ayuntamientos seguir realizando obras de construcción, rehabilitación y mejora de las infraestructuras de titularidad municipal.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente provincial, José Luis Vega, en el discurso que ha pronunciado durante la tradicional recepción de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de la provincia, celebrada este año en los jardines de la Institución Provincial.

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El segundo anuncio de Vega ha sido la creación de un nuevo servicio dentro de los Centros Comarcales para atender situaciones de emergencia sin que ello suponga desatender o distraer recursos de las funciones ordinarias que debe prestar en el día a día.

"Durante el incendio, y pido disculpas, hubo ayuntamientos que estuvieron sin suministro de agua durante varios días, porque los Centros Comarcales estaban dedicándose exclusivamente al abastecimiento y ayuda de la extinción de incendios, y eso se va a acabar", ha explicado, porque se busca que "si por ejemplo una DANA rompe un camino, la Diputación Provincial tenga capacidad de ejecutar y gestionar de manera urgente y atender rápidamente las necesidades cuando vienen mal dadas".

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José Luis Vega ha realizado otra medida, en este caso con el contrato ya firmado, consistente en un acuerdo marco para el suministro eléctrico de todos los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara. La Diputación ha firmado hoy mismo el contrato y "a partir de 15 ó 20 días, los ayuntamientos podréis empezar a adheriros para tener un ahorro de entre el 30 y el 40% en la factura de la luz, un ahorro importante para las arcas municipales de todos y cada uno de los pueblos", ha explicado a los alcaldes asistentes a la recepción.

Además, ha avanzado que "el objetivo es trabajar juntos y vamos a ir sacando paulatinamente diferentes tipos de acuerdos marco, porque es el momento de trabajar juntos todos los ayuntamientos en la contratación para tener beneficios comunes".

GUARINOS REIVINDICA LA UNIDAD DE LA PROVINCIA

De su lado, la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha apelado a la colaboración entre administraciones y a la lealtad institucional para afrontar los desafíos del territorio, agradeciendo el trabajo diario de todos los representantes municipales y deseando unas felices Ferias y Fiestas a los vecinos de toda la provincia. "Más allá de nuestras responsabilidades diarias, formamos parte de una gran familia que tiene el privilegio de llamarse Guadalajara", ha apuntado.

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