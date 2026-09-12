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Dieciocho detenidos por desorden público en varios disturbios en la Diada en Barcelona

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Barcelona, 12 sep (EFE).- Dieciocho personas, de las que diez son menores de edad, han sido detenidas por delitos de desorden público en varios disturbios habidos en Barcelona durante la celebración de ayer viernes de la Diada Nacional de Cataluña, incidentes en los que resultaron heridos leves nueve agentes de la policía catalana.

Los disturbios comenzaron a media tarde en el entorno de la plaza Mossèn Jacint Verdaguer, en la Diagonal de Barcelona, donde los Mossos cargaron para evitar el enfrentamiento directo entre manifestantes neonazis y antifascistas.

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La organización ultra Núcleo Nacional había convocado para este viernes una concentración con el lema "Catalanidad es Hispanidad" ante el monumento a Verdaguer, hasta donde se desplazó un millar de manifestantes antifascistas convocados por la Organización Juvenil Socialista (OJS).

Los incidentes se trasladaron posteriormente al zona del paseo de Sant Joan y el entorno del Arc de Triomf, donde manifestantes antifascistas quemaron contenedores, diverso material de mobiliario urbano y lanzaron objetos a los agentes.

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Por estos incidentes, según han informado los Mossos, se detuvo a diecisiete personas, de las que nueve son menores de edad.

También se registraron incidentes en la plaza de Catalunya, a donde se desplazó otro grupo de activistas de la OJS tras acabar una manifestación convocada por la entidad independentista ANC, entre cuyos asistentes se encontraba la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols.

Fuentes de los Mossos explicaron a EFE que los efectivos antidisturbios desplegados en la plaza protegieron "a la diputada Orriols" ante los intentos de los manifestantes antifascistas de sobrepasar la línea policial.

En la plaza de Catalunya, los Mossos detuvieron a otra persona, menor de edad, por estos incidentes.

En la noche del jueves, tres personas más fueron detenidas por los Mossos en el Fossar de les Moreres de Barcelona, donde la policía tuvo que actuar para evitar enfrentamientos entre militantes de la izquierda independentista y de Aliança Catalana. El juez de guardia de Barcelona los dejó ayer en libertad con cargos. EFE

(Foto) (Video)

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