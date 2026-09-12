Denuncian plantilla de limpieza de Ceuta está "al límite" por miles residuos de migrantes

Guardar

Ceuta, 12 sep (EFE).- El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha denunciado este sábado que los operarios de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de Ceuta están trabajando "al límite" como consecuencia del incremento de las necesidades del servicio tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad.

La sección sindical de SITA en la empresa municipal de medio ambiente -Servilimpce- reclama un "refuerzo urgente" de la plantilla para poder atender todos los distritos y garantizar unas condiciones adecuadas tanto para los trabajadores como para la población.

PUBLICIDAD

El sindicato asegura que las jornadas se están prolongando debido a la dificultad para cubrir con los efectivos disponibles las necesidades actuales de limpieza.

Entre los problemas que señala se encuentra la presencia continua de personas que rebuscan en los contenedores y extraen su contenido, dejando los residuos esparcidos y obligando a los operarios a realizar trabajos adicionales para recuperar la normalidad en distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

SITA pone como ejemplo la situación de la conocida como playa del Trampolín, que, según denuncia, amanece diariamente con una elevada acumulación de residuos y excrementos.

El sindicato considera que las condiciones de la zona hacen necesaria su limpieza diaria por motivos higiénicos y advierte además del riesgo al que se exponen los trabajadores encargados de realizar estas tareas.

PUBLICIDAD

En este sentido, la sección sindical recuerda que hace aproximadamente un mes solicitó a la empresa la dotación de equipos de protección individual (EPI) para los operarios que deben afrontar estas labores.

SITA sostiene que ha insistido durante las últimas semanas en la necesidad de atender esta petición y de adoptar medidas que permitan reducir los riesgos laborales asociados al incremento de residuos y a las condiciones en las que se desarrolla el servicio.

PUBLICIDAD

El sindicato reclama también que se recurra a la bolsa de trabajo existente para ampliar los recursos propios destinados a la limpieza viaria y la recogida de residuos.

A juicio de SITA, existe una vía para reforzar la plantilla con trabajadores disponibles y responder así al aumento de las necesidades del servicio.

La organización sindical cuestiona, al mismo tiempo, que se estén utilizando empresas privadas para realizar determinados trabajos mientras no se aprovechan los recursos de la bolsa de empleo creada para reforzar la plantilla propia.

PUBLICIDAD

SITA considera que esta fórmula supone un mayor coste para las arcas de la Ciudad y reclama que se prioricen los recursos internos.

También estima que el actual incremento de las necesidades de limpieza exige una respuesta inmediata para evitar que la sobrecarga recaiga exclusivamente sobre los trabajadores. EFE

PUBLICIDAD