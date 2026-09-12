Espana agencias

Denuncian plantilla de limpieza de Ceuta está "al límite" por miles residuos de migrantes

Guardar

Ceuta, 12 sep (EFE).- El Sindicato Independiente de Trabajadores (SITA) ha denunciado este sábado que los operarios de limpieza viaria y residuos sólidos urbanos de Ceuta están trabajando "al límite" como consecuencia del incremento de las necesidades del servicio tras la llegada masiva de migrantes a la ciudad.

La sección sindical de SITA en la empresa municipal de medio ambiente -Servilimpce- reclama un "refuerzo urgente" de la plantilla para poder atender todos los distritos y garantizar unas condiciones adecuadas tanto para los trabajadores como para la población.

PUBLICIDAD

El sindicato asegura que las jornadas se están prolongando debido a la dificultad para cubrir con los efectivos disponibles las necesidades actuales de limpieza.

Entre los problemas que señala se encuentra la presencia continua de personas que rebuscan en los contenedores y extraen su contenido, dejando los residuos esparcidos y obligando a los operarios a realizar trabajos adicionales para recuperar la normalidad en distintos puntos de la ciudad.

PUBLICIDAD

SITA pone como ejemplo la situación de la conocida como playa del Trampolín, que, según denuncia, amanece diariamente con una elevada acumulación de residuos y excrementos.

El sindicato considera que las condiciones de la zona hacen necesaria su limpieza diaria por motivos higiénicos y advierte además del riesgo al que se exponen los trabajadores encargados de realizar estas tareas.

En este sentido, la sección sindical recuerda que hace aproximadamente un mes solicitó a la empresa la dotación de equipos de protección individual (EPI) para los operarios que deben afrontar estas labores.

SITA sostiene que ha insistido durante las últimas semanas en la necesidad de atender esta petición y de adoptar medidas que permitan reducir los riesgos laborales asociados al incremento de residuos y a las condiciones en las que se desarrolla el servicio.

El sindicato reclama también que se recurra a la bolsa de trabajo existente para ampliar los recursos propios destinados a la limpieza viaria y la recogida de residuos.

A juicio de SITA, existe una vía para reforzar la plantilla con trabajadores disponibles y responder así al aumento de las necesidades del servicio.

La organización sindical cuestiona, al mismo tiempo, que se estén utilizando empresas privadas para realizar determinados trabajos mientras no se aprovechan los recursos de la bolsa de empleo creada para reforzar la plantilla propia.

SITA considera que esta fórmula supone un mayor coste para las arcas de la Ciudad y reclama que se prioricen los recursos internos.

También estima que el actual incremento de las necesidades de limpieza exige una respuesta inmediata para evitar que la sobrecarga recaiga exclusivamente sobre los trabajadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El cocinero gallego, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Retiro da Costiña, cuenta cómo hacer un buen caldo en casa con tan solo 5 ingredientes

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

El portavoz popular vincula el mensaje de Rabat con un posible cambio de Gobierno y exige el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío

Los expertos explican cómo purgar correctamente el circuito y qué hacer si las bolsas de aire se quedan atrapadas en las tuberías

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid