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Congreso vuelve a votar esta semana la ley de Sumar que prohíbe a los fondos comprar casas

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Madrid, 12 sep (EFE).- El pleno del Congreso volverá a votar la semana que viene una proposición de ley de Sumar que prohíbe a empresas y fondos de inversión adquirir inmuebles de carácter residencial con fines especulativos, diez meses después de que su tramitación fuera rechazada por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox y Junts.

La propuesta supone una reforma de la ley de vivienda de 2023 para limitar el derecho de transmisión de propiedad de viviendas exclusivamente a las personas físicas, con excepciones como los agentes económicos y sociales, las entidades sin ánimo de lucro, las religiosas y las ONG para el desarrollo.

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Aunque la toma en consideración de la iniciativa ya se debatió y se rechazó en noviembre de 2025 (con los votos a favor de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, los contrarios del PP, Vox, Junts, UPN y CC y la abstención del PSOE y el PNV), su autor y portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, volvió a registrarla el pasado enero, después de que el presidente Donald Trump anunciara la misma medida en Estados Unidos.

La medida de Trump es una orden ejecutiva que establece como política de su Administración que los grandes inversores institucionales no deben comprar viviendas unifamiliares que podrían adquirir familias.

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Alberto Ibáñez dijo entonces que el presidente estadounidense avanzaba por la izquierda a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y animó al PP y Vox a cambiar su voto.

El diputado de Compromís ha dicho a EFE que Vox tiene, en el debate que tendrá lugar el martes, una oportunidad de "rectificar" y que intentará que el PP se pueda "mover a la abstención".

Sumar y el resto de partidos de izquierdas favorables a intervenir el mercado de la vivienda defienden esta medida como imprescindible para frenar la especulación y limitar la acumulación de vivienda en manos de empresas y grandes inversores.

PP, Vox y Junts, sin embargo, coinciden en que prohibir la compra a empresas y fondos agravaría la crisis de la vivienda, porque reduciría aún más la oferta y subirían más los precios.EFE

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