Bendodo avisa de que Ceuta será "la puntilla" del Gobierno de Sánchez por haber mentido

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Bilbao, 12 sep (EFE).- El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, ha opinado que "la nefasta gestión" de la crisis de Ceuta será la "puntilla definitiva de este Gobierno", porque los documentos de CNI publicados muestran, en su opinión, que "mintió" porque se le avisó de la posible llegada de migrantes y no actuó.

Bendodo ha participado junto al presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, en la clausura de una jornada organizada por Nuevas Generaciones de Euskadi en Bilbao, donde ha reprochado al PNV ser "el gran apoyo" y "el socio más leal" de Sánchez "en la corrupción y en el caos en su gestión".

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Según ha dicho, "la crisis de Ceuta ha mostrado la peor cara de Pedro Sánchez y su nefasta gestión va a ser la puntilla definitiva de este Gobierno", porque los documentos de CNI publicados constatan, en su opinión, que "el Gobierno mintió" y "demuestran que se le avisó por activa y por pasiva" de la posible llegada masiva de personas, "pero no actuó".

Bendodo se ha preguntado si esa inacción se debe a que estaban de vacaciones o si "hay algo oculto que no sabemos los españoles y nos gustaría saber".

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Tras la publicación por parte del Gobierno de 40 documentos sobre la crisis en Ceuta, Sánchez afirmó anoche que con la información que existía "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE".

Sin embargo, para Bendodo, esos documentos ponen "negro sobre blanco que el CNI alertó a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la inteligencia del Ejército; a todo el que tenía que alertar, se alertó, pero el gobierno no actuó" y después "cuando Ceuta estaba totalmente sumida en el caos", el presidente "tuvo la cara dura de irse de vacaciones".

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"Hasta aquí han llegado los españoles; más no estamos dispuestos a tragar", ha sentenciado.

La crisis de Ceuta, ha añadido, "ha puesto al descubierto al presidente débil, pero sobre todo el presidente inmoral que tenemos en España" y que su Ejecutivo "mintió".

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Será ha afirmado, "la última bocanada que le quedan a Pedro Sánchez. Se nota. Se huele esa debilidad".

Ha vuelto ha pedir al Ejecutivo que devuelva a Marruecos a "todos los que violentaron la frontera de Ceuta" porque se lo permite la legalidad nacional y europea. "Es un problema claramente de voluntad política".

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Por su parte, el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, ha reprochado la política penitenciaria del Gobierno Vasco y la concesión del tercer grado al exdirigente de ETA Henri Parot, "que tiene condenas por 39 asesinatos".

"Lo que están diciendo" PNV y PSOE con esa decisión, ha añadido, es que Parot "no merece la pena de cárcel y por eso lo sacan", ha lamentado. EFE

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