Espana agencias

Ayuso, Almeida y mayoría de vips del fútbol, en el Madring a la espera del día grande

Guardar

Madrid, 12 sep (EFE).- El circuito Madring, ubicado en la capital de España, entre IFEMA y Valdebebas, vivió este sábado la primera clasificación de su historia, tras estrenarse como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1, y se convirtió en la casa de dirigentes e invitados VIP que no se quisieron perder la cita.

Eso sí, el domingo será el día grande. La carrera congregará a un mayor número de invitados, con el atractivo de poder acercarse a los garajes de los equipos y, sobre todo, ver los coches de cerca en la parrilla hasta minutos antes de la salida.

PUBLICIDAD

Ya el día anterior, Madrid acogió a numerosas personalidades que siguieron de cerca la actividad. Entre ellas estuvieron los futbolistas del Real Madrid Thibaut Courtois, Éder Militão y Rodrygo Goes, el actor estadounidense Patrick Dempsey, el cantante Luis Fonsi, el exfutbolista Miguel Torres y el brasileño Roberto Carlos, quien lució una gorra firmada por el piloto español Fernando Alonso.

Tuvo protagonismo Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, encargado de entregar a Lando Norris la rueda de la 'pole' después de que el piloto británico lograra el primer puesto en la clasificación.

PUBLICIDAD

También acudieron Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quienes llegaron al circuito por la mañana, antes de los terceros entrenamientos libres, para vivir de cerca la mayor actividad posible en pista.

Además, ambos dieron una vuelta al trazado en el coche de seguridad. “He estado a punto de marearme”, reconoció el Alcalde de Madrid, quien, junto a la Presidenta de la Comunidad, asistió a un aficionado que se desmayó en el 'paddock', cerca de su posición. Los servicios médicos llegaron con rapidez y atendieron al espectador.

La presencia de invitados se repartió también por las diferentes áreas de hospitalidad de Madring. El circuito cuenta con seis zonas VIP: Podium Stand, situada en la recta principal frente al podio; El Mirador y La Azotea, ambas en la zona de La Monumental; Ignition Club, entre las curvas 13 y 14; Traction Club, junto a la salida del túnel y la curva 18; y La Terminal, entre las curvas 18 y 19.

Un despliegue de hospitalidad que vivió este sábado su primera gran jornada con la clasificación, aunque con la mirada puesta ya en el domingo, cuando Madring celebrará la primera carrera de Fórmula 1 de su historia y espera recibir todavía a más personalidades e invitados. EFE

(FOTO)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El representante del fútbol fue el “fichaje estrella” del partido y, desde hace meses, la prensa lo señala como uno de los favoritos a ser Primer Ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El cocinero gallego, con dos estrellas Michelin y dos soles Repsol en su restaurante Retiro da Costiña, cuenta cómo hacer un buen caldo en casa con tan solo 5 ingredientes

Manuel Costiña, chef Michelin: “Nunca compres caldo de pollo. Normalmente todo es agua, sal y aroma de pollo”

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

El portavoz popular vincula el mensaje de Rabat con un posible cambio de Gobierno y exige el retorno de quienes entraron irregularmente en Ceuta

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 12 septiembre

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío

Los expertos explican cómo purgar correctamente el circuito y qué hacer si las bolsas de aire se quedan atrapadas en las tuberías

Un fontanero explica el paso imprescindible que tienes que revisar en casa antes de que llegue el frío
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, presiona por la final del Mundial 2030 mientras gana peso en la carrera por el Gobierno

El PP reivindica una posición de “firmeza” ante Marruecos: “Con España no se juega”

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

“The Car Killer”, “brutal” y “sin precedentes”: esto dice la prensa internacional sobre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid