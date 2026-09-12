Ayuso, Almeida y mayoría de vips del fútbol, en el Madring a la espera del día grande

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Madrid, 12 sep (EFE).- El circuito Madring, ubicado en la capital de España, entre IFEMA y Valdebebas, vivió este sábado la primera clasificación de su historia, tras estrenarse como casa del Gran Premio de España de Fórmula 1, y se convirtió en la casa de dirigentes e invitados VIP que no se quisieron perder la cita.

Eso sí, el domingo será el día grande. La carrera congregará a un mayor número de invitados, con el atractivo de poder acercarse a los garajes de los equipos y, sobre todo, ver los coches de cerca en la parrilla hasta minutos antes de la salida.

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Ya el día anterior, Madrid acogió a numerosas personalidades que siguieron de cerca la actividad. Entre ellas estuvieron los futbolistas del Real Madrid Thibaut Courtois, Éder Militão y Rodrygo Goes, el actor estadounidense Patrick Dempsey, el cantante Luis Fonsi, el exfutbolista Miguel Torres y el brasileño Roberto Carlos, quien lució una gorra firmada por el piloto español Fernando Alonso.

Tuvo protagonismo Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, encargado de entregar a Lando Norris la rueda de la 'pole' después de que el piloto británico lograra el primer puesto en la clasificación.

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También acudieron Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, quienes llegaron al circuito por la mañana, antes de los terceros entrenamientos libres, para vivir de cerca la mayor actividad posible en pista.

Además, ambos dieron una vuelta al trazado en el coche de seguridad. “He estado a punto de marearme”, reconoció el Alcalde de Madrid, quien, junto a la Presidenta de la Comunidad, asistió a un aficionado que se desmayó en el 'paddock', cerca de su posición. Los servicios médicos llegaron con rapidez y atendieron al espectador.

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La presencia de invitados se repartió también por las diferentes áreas de hospitalidad de Madring. El circuito cuenta con seis zonas VIP: Podium Stand, situada en la recta principal frente al podio; El Mirador y La Azotea, ambas en la zona de La Monumental; Ignition Club, entre las curvas 13 y 14; Traction Club, junto a la salida del túnel y la curva 18; y La Terminal, entre las curvas 18 y 19.

Un despliegue de hospitalidad que vivió este sábado su primera gran jornada con la clasificación, aunque con la mirada puesta ya en el domingo, cuando Madring celebrará la primera carrera de Fórmula 1 de su historia y espera recibir todavía a más personalidades e invitados. EFE

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