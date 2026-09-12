74-113. El Real Madrid arrolla al Unicaja y revalida el Torneo Costa del Sol

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Alberto Fuentes

Málaga, 12 sep (EFE).- El Real Madrid conquistó su séptimo Torneo Costa del Sol tras arrollar al Unicaja (74-113) en su vuelta al Martín Carpena, en un tercer amistoso del triangular que tan solo estuvo parejo en los primeros diez minutos y en el que destacaron los franceses Theo Maledon, con 19 puntos, y Timothé Luwawu-Cabarrot, con 16.

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Un parcial de 9-30 del Real Madrid en el segundo cuarto terminó siendo definitorio para resolver un partido de clara superioridad física ante los malagueños, que solo se agarraron al talento de Cameron Hunt en el inicio.

Hunt empezó a desarbolar la defensa madridista en cada entrada a canasta y el Carpena vibraba con las jugadas de su nuevo fichaje, ex de Joventut, que en el primer cuarto ya había anotado trece puntos de sus quince. Pero poco duró la alegría local.

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De la igualdad en el primer cuarto (27-25) se pasó a un parcial de 2-17 a favor de los blancos en el primer tramo del segundo cuarto, con una superioridad clara en el pasillo interior y de Timothé Luwawu-Cabarrot generándose sus tiros.

El físico interior del Real Madrid sigue siendo muy superior a un Unicaja que continúa a la espera de fichar a un intimidador defensivo en esa posición, y ahí se resintieron los de Txus Vidorreta, que se fueron al descanso perdiendo de 19 puntos.

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En la segunda parte nada pudo cambiar el cuadro malagueño, que dio rodaje a los nuevos fichajes y prosiguió con el encaje en los sistemas de Txus, pero sin oposición en defensa ante la apisonadora del Madrid.

Le salió todo al equipo de Pedro Martínez, ya listo para las semifinales de la Supercopa de la Euroliga ante el Dubai Basketball el próximo viernes 18 a las 18:45 horas, mientras que el Unicaja afrontará otro amistoso el jueves 17 ante UCAM Murcia (20.00 horas).

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- Ficha técnica:

74 - Unicaja (27+9+16+22): Perry (16), Hunt (15), Brazdeikis (4), Barreiro (4), Kravish (4) -quinteto inicial- Pantzar (10), Lukosius (0), Djedovic (6), Tyson Pérez (0), Díaz (2), Noua (2), Hernángomez (11).

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113 - Real Madrid (25+30+25+33): Campazzo (15), Luwawu-Cabarrot (16), Abalde (5), Pradilla (6), Tavares (4) -quinteto inicial- Maledon (19), Okeke (10), Deck (10), Feliz (6), Jones (6), Sarr (11), Llull (5).

Árbitros: Joaquín García, Alberto Sánchez y Javier Ávila.

Incidencias: Partido amistoso correspondiente al XV Torneo Costa del Sol disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de Málaga ante 10.681 espectadores. EFE

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afl/ism

(foto)