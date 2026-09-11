Espana agencias

Vivas dice que Moncloa le pidió "que no llamara más" tras días advirtiendo sobre la crisis migratoria

Imagen O26M4QEPKNEFTNFK3BQJNHSM6U
Guardar

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha asegurado este viernes que el Gobierno central restó importancia a las advertencias trasladadas por la Ciudad sobre la creciente presión migratoria en los días previos a la entrada masiva de personas desde Marruecos y ha afirmado que desde Moncloa llegaron incluso a pedirle que dejara de llamar porque se estaba poniendo "muy pesado".

Incluso ha asegurado que el día 27 de julio --tres días antes de la entrada de unos 80.000 inmigrantes-- trató de contactar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no fue atendido y le dirigieron a la jefatura de Gabinete de Moncloa.

PUBLICIDAD

Durante una comparecencia pública en el Palacio Autonómico, Vivas ha relatado los contactos que mantuvo con distintas instancias del Ejecutivo central antes de la crisis migratoria y ha sostenido que la respuesta recibida fue que la situación estaba bajo control y no requería medidas extraordinarias.

Según ha explicado, el 27 de julio trasladó en una reunión celebrada en la Delegación del Gobierno la necesidad de activar la emergencia nacional, ya fuera al amparo de la legislación de Protección Civil o de la Ley de Seguridad Nacional, además de establecer un mando único y reforzar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

PUBLICIDAD

LE PONÍAN "MALA CARA" CUANDO PEDÍA LA EMERGENCIA NACIONAL

Vivas ha asegurado que esa propuesta no fue bien recibida. "Cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", ha afirmado, antes de añadir que la reacción que percibía era la de quienes pensaban que la situación "no es para tanto".

El presidente ceutí ha explicado también que intentó hablar con Sánchez ese mismo día, aunque no fue atendido y la comunicación se canalizó a través de la Jefatura de Gabinete de Moncloa.

Según su relato, desde Presidencia del Gobierno le trasladaron que estaban en contacto con los distintos ministerios y le pidieron tranquilidad. "No pasa nada, esto es una tormenta de verano, está todo controlado. Marruecos colabora y, por tanto, aquí no hay ningún problema", ha asegurado que le trasladaron desde Madrid los días previos a la entrada masiva.

Posteriormente, al insistir en sus advertencias, ha afirmado que recibió el mensaje de que dejara de llamar porque estaba resultando insistente y que toda la información sobre la situación la tenía la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Vivas ha afirmado además que habló con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, para solicitar nuevamente la declaración de emergencia nacional, un refuerzo policial y la creación de un mando único para coordinar la respuesta institucional.

De acuerdo con su versión, la responsable ministerial le comunicó inicialmente que la petición requería un análisis jurídico y le pidió 24 horas para estudiarla. Un día después le trasladó que no concurrían los requisitos legales necesarios para declarar la emergencia.

"Esto fue el miércoles por la tarde y el jueves por la mañana Ceuta estaba invadida", ha señalado el presidente de la Ciudad al recordar la cronología de los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Resultados del Super Once del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Resultados del Super Once del Sorteo 3

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

La entidad aclara que acudir al evento es completamente gratuito y solo se tramita desde la propia organización

La Fundación Princesa de Asturias lanza un comunicado urgente y alerta por la suplantación de identidad en las invitaciones a los premios

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

La empleada, con casi una década en la cooperativa, detalla cómo funcionan los turnos rotativos, el sistema de descansos y los incentivos vinculados a las ventas en caja

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

La base lleva meses rodeada de polémicas por la prohibición del Gobierno a emplearla en los ataques estadounidenses en Oriente Medio

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

ECONOMÍA

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquilar una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

DEPORTES

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”