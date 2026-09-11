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Terzic: "Aunque sus resultados no han sido buenos, tenemos mucho respeto al Elche"

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Bilbao, 11 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, expresó su "respeto" hacia el Elche, al que su equipo recibirá este sábado en San Mamés, a pesar de que los resultados del conjunto franjiverde en los últimos partidos "no le han sido favorables".

"Tenemos mucho respeto hacia el Elche. Todos sabemos lo difícil que es jugar contra el Barcelona, pero en el resto de partidos han marcado y han jugado un fútbol muy valiente e intenso. Le gusta jugar desde atrás y presionar alto. Tendremos que estar preparados", advirtió el técnico en la rueda de prensa previa.

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El alemán cree que no es la persona adecuada para valorar si la racha de tres derrotas consecutivas puede mermar la confianza del Elche y sobre la inercia positiva del Athletic recalcó que "más importante que la motivación" que les pueden dar los triunfos enlazados frente a Celta y Atlético de Madrid es "la disciplina".

"La motivación es un elemento importante y como entrenador soy responsable de motivar y del control emocional de los jugadores, pero es más importante la disciplina, que es algo que queremos conseguir en los partidos", reflexionó.

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A nivel individual, Terzic se mostró satisfecho del rendimiento que está ofreciendo como referencia ofensiva un Iñaki Williams que cree que "ha mejorado muchísimo en los últimos dos partidos y ha conseguido más confianza".

"Yo soy responsable ayudar a los jugadores a que consigan esa confianza, pero son ellos los que la deben lograr con sus buenas acciones. No me importa si que juega como extremo o como delantero centro. Está preparado de asumir responsabilidades en los dos puestos", señaló.

Cuestionado también por la nominación de Unai Simón al premio de mejor portero de la temporada que se entregará en la gala del Balón de Oro, el alemán se mostró "muy contento" por esta elección y destacó que "es un honor como club y como equipo tener a un jugador que no solo ha ganado el Mundial sino que también está nominado para el Guante de Oro".

"Por supuesto que merece estar en la lista de nominados. Espero que gane. Los otros porteros de la lista son grandes, pero no estoy seguro de que alguno de ellos merezca ganarlo más que él", apostilló.

Terzic, por último, envió sus condolencias a la familia de Justo Izagirre, socio número 1 del Athletic fallecido esta semana a los 104 años, y confía en poder homenajearle con un triunfo frente a Elche. "Esperamos poder hacer que este partido sea muy especial también para su familia", concluyó. EFE

ibn/sf/ism

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