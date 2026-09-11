Temas del día de EFE España del sábado 12 de septiembre de 2026

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno central continúa habilitando en la ciudad de Ceuta nuevas parcelas para la acogida de los migrantes que permanecen en las calles, mientras el Ejecutivo que preside Juan Jesús Vivas insiste en la devolución de todos ellos a Marruecos y advierte sobre el aumento de los delitos y la inseguridad.

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PARTIDOS PODEMOS

Madrid - El partido Podemos formaliza este sábado la candidatura de la exministra Irene Montero como cabeza de lista para las elecciones generales de 2027, en un acto en el que presentará también las prioridades de su programa electoral: precios justos para la vivienda, bajar el coste de la vida y luchar contra la emergencia climática.

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LEY NIETOS

Madrid - La resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos, aboca a los consulados a incrementar el atasco que sufren ya algunos ante la posibilidad de tener que revisar todos los expedientes.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8003520418)

AIRBUS HUELGA

Madrid - Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus, UGT, CGT y ÚTIL, marchan desde las puertas del centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria en la capital de España para exigir mejoras laborales y sociales en la compañía aeroespacial.

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CARBURANTES PRECIOS

Madrid- Las gasolineras españolas suministran el segundo diésel más barato de la Unión Europa (UE), solo por detrás de Malta, a un precio de 1,795 euros por litro, mientras que antes de aplicar el descuento de 20 céntimos por litro que entró en vigor la semana pasada siete países tenían precios más bajos.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios:80237124129)

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Madrid - Las noticias sobre la inteligencia artificial son cada vez más convulsas y alarmistas, pero los expertos tienen claro que esta tecnología puede ser muy útil para la humanidad y que la clave de su desarrollo estará en la supervisión humana. Por Raúl Casado.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023724592)

CINE SOROGOYEN (Entrevista)

Santander - El director de cine Rodrigo Sorogoyen, que acaba de estrenar la película 'El ser querido', que ha sido preseleccionada para los premios Oscar 2027, habla en una entrevista con EFE sobre relaciones familiares, abuso de poder y cine.

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RONNIE WOOD

Barcelona - El guitarrista de The Rolling Stones Ronnie Wood ofrece un concierto en Barcelona junto a su banda y la cantante irlandesa Imelda May, dentro del ciclo Cruïlla Concerts, en el que, lejos de los grandes estadios y auditorios, recupera su faceta más íntima.

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CÓMIC NOVEDADES

Madrid - 'Ya no llama nadie' es un cómic costumbrista, publicado por Astiberri este mes, que visibiliza el aislamiento de los ancianos en la España Vaciada y el hastío que les consume durante la semana a la espera de las visitas del domingo, y que recoge experiencias compartidas de la guionista Elizabeth Casillas y la ilustradora Blanca Vázquez.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTOS

Madrid - ‘The Blood of Dawnwalker’ es una historia de vampiros en la Europa medieval con todos los ingredientes posibles, personajes y enemigos carismáticos, una narrativa profunda y un guión elaborado al máximo, con una jugabilidad en la que la acción y las decisiones de los jugadores marcan el destino de un título sorprendente en un mundo oscuro lleno de fantasía. Javier Picazo.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- Las líderes de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, intervienen al inicio de la reunión del grupo coordinador, el máximo órgano de dirección del partido (Texto) (Foto) (Vídeo). Círculo de Bellas Artes.

11:30h.- Bilbao.- CONVOCATORIA PSOE.- La Secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el Secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza, participan en la Burdin Jaia de Abanto-Zierbena. Parque Gallarta Zaharra (Junto al escenario de la Burdin Jaia).

11:30h.- Bilbao.- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, y el presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, clausuran la jornada 'Retos de la juventud vasca', organizada por Nuevas Generaciones de Euskadi.

12:00.- Vigo.- PARTIDOS PP.- El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, atiende a los medios de comunicación tras un paseo por la ciudad. Sede del PP de Vigo.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- Podemos celebra el acto ‘Paz, casa, trabajo’ en Madrid Espacio Larra (Calle de Larra, 14. Madrid).

12:00h.- Cardedeu (Barcelona).- PARTIDOS CUP.- El secretario general de la CUP, Non Casadevall, atiende a los medios en Cardedeu, en la jornada de inicio del curso político de su formación. Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura. (Texto).

12:00h.- Santiago de Compostela.- PARTIDOS BNG.- El BNG convoca el Consello Nacional, máximo órgano entre asambleas, en la que es su primera reunión tras el inicio del curso político. Sede. (Texto) (Foto).

12:45h.- Candás.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el acto de arranque del curso político de la coalición en Asturias. Antigua fábrica de conservas Ortiz- Calle Río (Texto).

ECONOMÍA

11:30h.- Madrid.- AIRBUS HUELGA.- Los tres sindicatos convocantes de la huelga indefinida en Airbus, UGT, CGT y ÚTIL, marchan desde las puertas del centro de trabajo en Getafe hasta el Ministerio de Industria para exigir mejoras laborales y sociales en la compañía aeroespacial.

SOCIEDAD

10:00h.- Toledo.- URBANISMO TOLEDO.- Encuentro informativo de la Asociación de Vecinos La Cava sobre las alegaciones presentadas al Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM) del Puente de la Cava. Mirador de La Cava.

10:45h.- Córdoba.- GOBIERNO INFANCIA.- La ministra de Juventud e Infancia y dirigente de Izquierda Unida, Sira Rego, atiende a los medios de comunicación antes de la celebración de la Coordinadora Provincial de IU Córdoba. Puerta del salón de actos de FEPAMIC (calle Dolores Ibárruri, 13). (Texto) (Foto) (Vídeo).

11:00h.- Bilbao.- FIBROSIS QUÍSTICA.- Celebración de una jornada solidaria con actividades deportivas para dar visibilidad a la Fibrosis Quística, sensibilizar a la sociedad y recaudar fondos para continuar apoyando a las personas que la padecen, así como a sus familias. Parque Ametzola

11:30h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA CONCURSO.- Celebración del XIV Concurso Intersociedades de Merluza a la Donostiarra, Premio Luis Irizar. Plaza de la Trinidad

12:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN INFANTIL.- Marcha de las educadoras infantiles en huelga junto a los trabajadores de Airbus. Plaza de Colón

12:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- La Academia de Televisión celebra un desayuno de trabajo con la asistencia de reconocidos actores y actrices de ficción española. Palacio Europa.

12:00h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- El escritor Diego del Alcázar conversa con el periodista Carlos Franganillo sobre la 'Tensión frente a la modernidad', dentro de la programación del Hay Festival de Segovia. Aula Magna de la IE University. (Texto) (Foto)

12:00h.- Zamora.- FERIA QUESO.- Inauguración en Zamora de la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience, que está considerada la mayor feria de ese producto gastronómico de Europa con más de medio millar de espacios expositivos en un recorrido de calle de tres kilómetros en el que se ofrecen más de 1.200 quesos mundiales, se inaugura en Zamora. Sala de la Encarnación de la Diputación de Zamora (Texto) (Foto)

13:00h.- Estella-Lizarra.- ISRAEL PALESTINA.- Lizarra acoge convoca una nueva concentración en solidaridad con Palestina. Plaza de los Fueros

18:00h.- València.- EDUCACIÓN PROTESTAS.- Docentes, familias y entidades cívicas valencianas vuelven a salir a la calle este sábado en tres manifestaciones convocadas en las capitales de provincia por la Plataforma per l'Ensenyament Públic. Plaza de san Agustín (Texto) (Foto).

19:00h.- Mancha Blanca (Lanzarote).- LANZAROTE FIESTAS.- Los presidentes del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, asisten a la romería en honor de la Virgen de Los Dolores, Virgen de los Volcanes, patrona de la isla (declaraciones al término de la ofrenda frente a la ermita de los Dolores). Curva de Mancha Blanca

20:00h.- Vitoria.- FESTIVAL TELEVISIÓN.- El Festival de Televisión de Vitoria, FesTVal, pone fin a su decimoctava edición con una gala de clausura en la que entregará, entre otros galardones, el Premio Joan Ramon Mainat a 'El Gran Wyoming', a la periodista Pepa Bueno, al productor César Benítez y al programa de citas de Mediaset 'First Dates'. Palacio Europa (Texto) (Foto)

21:00h.- Barcelona.- RONNIE WOOD.- El guitarrista de The Rolling Stones, Ronnie Wood, acompañado de su banda, actúa dentro del ciclo Cruïlla Concerts. Sala Razzmatazz (Texto) (Foto) (Vídeo)

CULTURA Y TENDENCIAS

San Sebastián.- FESTIVAL MÚSICA.- Celebración de la cuarta edición del festival Boga Boga en el que participan más de 25 artistas, entre ellos el francés Sébastien Tellier.

11:00h.- Pamplona.- SALÓN CÓMIC.- En el marco del Salón del Cómic, Paco Ramos realizará caritaturas gratuitas a clientes en el Mercado Municipal de Ermitagaña. Mercado municipal de Ermitagaña

12:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Pedro del Granaíno, con la colaboración de Daniel Oyarzábal, presenta en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "Pan de oro". Iglesia de San Luis de Los Franceses

16:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA ELECTRÓNICA.- Artistas de referencia de la música electrónica como Symphony of Unity, Indira Paganotto y Medusa, participan en la primera edición de Noctámbula 2026. Recinto Ferial

16:15h.- Segovia.- HAY FESTIVAL.- El presidente global de Hay Festival, el actor y escritor británico Stephen Fry, pronuncia una conferencia sobre 'Mitos griegos'. Aula Magna del IE University. (Texto) (Foto)

17:00h.- Avilés.- SALÓN CÓMIC.- XXXI Jornadas del Cómic 'Villa de Avilés' que reunen a veintisiete autores de nueve países e incluye las exposiciones ‘El arte de Pere Pérez’ y ‘Rafa Fonteriz: explorando los géneros a través del tiempo’. Casa de la Cultura de Avilés

18:00h.- Salamanca.- TOROS SALAMANCA.- Segunda corrida de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega de Salamanca, con toros de Domingo Hernández para Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda. Plaza de Toros de La Glorieta. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valladolid.- TOROS VALLADOLID.- Cuarta corrida de la Feria Taurina de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, con toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Daniel Luque y Aarón Palacio. Plaza de Toros. (Texto) (Foto)

18:00h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- Canito y Raúl Rodríguez presentan en la Bienal de Flamenco de Sevilla el espectáculo "La cuerda al aire" Espacio Turina.

18:00h.- Toledo.- EMPRENDIMIENTO MUJERES.- Encuentro de mujeres emprendedoras en el marco de 'Cash & Rocket', el evento solidario fundado por la empresaria danesa Julie Brangstrup con el objetivo de promover el liderazgo y el empoderamiento femenino. Hotel Eurostars Buenavista.

18:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA FESTIVAL LPA BMUSIC.- Conciertos de Alcalá Norte (23.30 horas), Eco Leone (23.00), Maika Makovski (20.15), La Milagrosa (21.45) y Parquesvr (2.00) en el LPA BMusic Festival. Parque Litoral El Rincón.

20:30h.- Zamora.- NOCHE ROMÁNICO.- La Noche Blanca del Románico zamorano programa una veintena de actuaciones en templos de ese estilo arquitectónico y otros espacios históricos de la ciudad entre las ocho de la tarde y las dos de la madrugada, horario en el que también permanecerán abiertos algunos comercios del casco histórico de la ciudad. (texto) (foto) Catedral (Texto) (Foto)

EFE

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