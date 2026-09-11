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Sumar ve correcta la dimisión del jefe de Gabinete del delegado en Ceuta y acusa a Marruecos de hacer "campaña" por Vox

26/08/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
26/08/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La co-coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha denunciado que Marruecos está haciendo "campaña" para que la ultraderecha llegue al Gobierno en España y ve correcta la dimisión del hasta ahora jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, tras la polémica generada por la publicación de documentación desclasificada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionada con los acontecimientos del pasado 30 de julio.

"Tenemos clarísimo que Marruecos está haciendo una campaña para que la extrema derecha gobierne en nuestro país. Eso es lo que está haciendo Marruecos. Un país responsable de 141 muertes", ha apostillado en declaraciones a los medios junto con su homóloga en la formación y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

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Todo ello en el contexto del comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores de Marruecos en el que cuestiona que se siga señalando al reino alauí en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ningún dato en su contra y que no se haya devuelto a quienes entraron aún. También rechazaba el Gobierno del país vecino ser utilizado como baza electoralista y tampoco acepta convertirse en chivo expiatorio de ajustes de cuentas políticos" en España.

Tras congratularse de la aprobación en el Congreso de la ley para dar nacionalidad a saharuis y afear a PP su abstención y a Vox su voto en contra a esa norma, la portavoz parlamentaria de Sumar ha criticado que los 'populares' ahora pidan a Rabat la "lealtad" que ellos no tienen con el Gobierno y rechacen acoger a menores migrantes en las comunidades donde gobiernan.

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"Le pedimos lealtad al PP con su país, con los ceutíes y con los derechos humanos que estamos mandatados a proteger. Y pedirle lealtad al PP es pedirle que de una vez cumpla la ley y acoja a los menores, que tiene la obligación de hacerlo", ha insistido.

MARRUECOS NO ES UN SOCIO FIABLE

También ha remarcado que Marruecos "no es un socio fiable" ni para España ni tampoco para la Unión Europea, por lo que se tiene que dejar de externalizar el control de la frontera al país magrebí porque no respeta los derechos humanos y es darle una oportunidad de "chantajear" a España. En consecuencia, ha llamado a reconfigurar la relación con Marruecos a nivel nacional y comunitario.

Respecto a la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Martínez Barbero ha apuntado que desde que se desclasificaron los informes sobre la entrada masiva de migrantes Sumar reclamó que se analizarán los protocolos para esclarecer por qué el mensaje de aviso no llegó a las personas o instituciones responsables que podían haber adoptado medidas preventivas.

REVISAR LOS PROTOCOLOS

Por tanto, toca ahora revisar los procedimientos y asumir responsabilidades. "Esta parece que es la primera responsabilidad que se asume, no sabemos si habrá más", ha insistido la diputada para insistir en que hay que aclarar qué falló en el procedimiento y luego se depurarán responsabilidades de quien las tenga que asumir, sean funcionariales o de carácter político.

Respecto al mensaje de unidad del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sus barones autonómicos, la dirigente de Sumar ha ironizado que esto evidencia que "hay un señor que ostenta un cargo y una señora que manda", en referencia a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Para Martínez Barbero, Feijóo es un líder "débil que se obsesiona con hacer un seguidismo de Vox" y que aún no ha aprendido lo que ha pasado en Alemania, ante el alza de la ultraderecha.

INCEDIOS EN ASENTAMIENTOS

Mientras, Rosa Martínez ha alertado que los incendios que han afectado a un total de 42 asentamientos de migrantes es la "consecuencia" del llamamiento a la "violencia y al odio continuado durante años pero alimentado las últimas semanas por PP y Vox. Por ello, ha exigido a los 'populares' que condene este tipo de violencia y permita la reubicación de menores migrantes no acompañados a la Península, pues es la salida "rápida y digna" para que Ceuta retome la normalidad.

"Cualquier persona decente solo puede estar en contra de los actos de violencia que estamos viendo en Ceuta, no solo contra personas migrantes, sino también contra la propia ciudadanía de Ceuta en algunos casos", ha incidido la otra co-coordinadora de Movimiento Sumar.

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