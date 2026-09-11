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Sumar recrimina al Supremo "hacer política" durante demasiado tiempo tras su decisión sobre la 'ley de nietos'

14/07/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
14/07/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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La co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha acusado al Tribunal Supremo (TS) de hacer política durante demasiado tiempo tras su decisión de suspender cautelarmente el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos'. Decisión que, bajo su opinión, es "inconstitucional"

Así lo ha indicado junto a la otra co-coordinadora de la formación y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, después de que el Supremo argumentara que lo hacía para preservar "la transparencia del proceso electoral y la confianza de la ciudadanía en sus resultados", ante la "magnitud" del aumento del censo.

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Martínez Barbero ha censurado que el alto tribunal insinúe que se pone en peligro la objetividad de las elecciones por la denominada 'ley de nietos' y ha denunciado que eso es simplemente es "convertir una opinión política en una cuestión técnica o jurídica que no cuela".

"El Tribunal Supremo está haciendo campaña a favor de las derechas de este país" para alegar que "no es casual" que el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Narváez, apoyara en un acto al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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Por tanto, ha exigido al TS que se dedique a "dictar sentencias y a juzgar", dado que su función no es hacer leyes ni hacer política. "Llevan demasiado tiempo acostumbrados a hacerla. Esto es grave para nuestra democracia", ha enfatizado la dirigente de Sumar para tachar de "inconstitucional" la decisión del Supremo.

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