Sumar acusa al Supremo de "hacer campaña a favor de las derechas" con la 'ley de nietos'

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- La líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha acusado este viernes al Tribunal Supremo de estar "jugando a la política" y "haciendo campaña a favor de las derechas" con su decisión de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la conocida como 'ley de nietos'.

En sus autos, que estiman parcialmente las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y Vox, el Supremo considera que el "incremento extraordinario" del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la 'ley de nietos' y una instrucción posterior genera "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

PUBLICIDAD

"Esto es básicamente un paralelismo para convertir una opinión política en una cuestión técnica o jurídica que no cuela. El Tribunal Supremo está haciendo campaña a favor de las derechas de este país", ha denunciado Barbero.

En declaraciones a los medios junto a otra líder del partido Movimiento Sumar, Rosa Martínez, Barbero ha acusado al Supremo de estar "claramente jugando a la política" y ha asegurado que quitarle el derecho a voto a miles de ciudadanos españoles es "inconstitucional".

PUBLICIDAD

"A lo que tienen que dedicarse a hacer los tribunales es a dictar sentencias y a juzgar, no a hacer leyes ni a hacer política", ha añadido.

La ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

PUBLICIDAD

Con su decisión, el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al CERA como consecuencia de esta ley hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles. EFE