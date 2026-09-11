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Quique Álvarez: "Todo el mundo dará un plus contra nostoros"

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Girona, 11 sep (EFE).- El entrenador del Girona, Quique Álvarez, aseguró este viernes en la rueda de prensa previa a la visita del Castellón que "todo el mundo dará un plus" contra el conjunto rojiblanco y que "será difícil" ganar si ellos no igualar el nivel de los demás equipos.

"Tenemos que tener humildad y ser conscientes de que si no damos un poco más que el rival empezaremos los partidos perdiendo", afirmó.

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El técnico del conjunto rojiblanco reiteró que queda "muchísima temporada" y que "esto será muy largo y muy duro", pero ha reconocido que las victorias contra la UD Las Palmas (5-2) y el Sporting (0-2) han dado "alegría" y "moral" al equipo de Montilivi.

También destacó que la plantilla está "metida" y señaló la importancia de sacarse la "losa" y la "incertidumbre" del mercado de fichajes.

Sobre el buen momento del colombiano Yáser Asprilla, máximo goleador de la categoría con cuatro tantos en 150 minutos, señaló que está demostrando que es "un muy buen jugador", pero añadió que debe "seguir apretando" porque puede ofrecer un rendimiento aún mejor.

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El entrenador del Girona también destacó que el Castellón, líder, es "uno de los mejores equipos de la categoría".

"Es un rival muy valiente que presiona mucho y que sabe qué hacer cuando tiene la pelota: no especula, cuando roba corre y va a hacer daño. Incomoda mucho al rival y mañana habrá momentos difíciles, pero tenemos armas para competir bien", avanzó Álvarez. EFE

asm/xsf/cmm

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