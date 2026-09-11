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Marco Bezzecchi arrebata el mejor tiempo a Marc Márquez en los minutos finales

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) arrebató el mejor tiempo de la práctica oficial del Gran Premio de San Marino de MotoGP disputado en el circuito Marco Simoncelli de Misano Adriático, en los minutos finales, al español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

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Bezzecchi paró el cronómetro en 1:30.144, con lo que batió por 103 milésimas de segundo a un Marc Márquez que había dominado casi toda la práctica oficial, pero que bien es cierto centró su trabajo en conseguir un buen ritmo de carrera tanto para la esprint como para el gran premio.

Como no podía ser de otra manera, el primer líder de la práctica oficial de MotoGP fue el italiano Marco Bezzecchi, que tras varias vueltas rápidas consolidó su primera posición con un tiempo de 1:30.829 a escasamente ocho décimas del récord absoluto de la categoría, secundado por Alex Márquez (Ducati Desmosedici), Fabio di Giannantonio y Marc Márquez, todos ellos sobre sendas Ducati Desmosedici GP26.

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Apenas unas vueltas más tarde, Marco Bezzecchi rebajó en unas milésimas de segundo ese mejor tiempo, estableciendo una nueva mejor vuelta de 1:30.807, secundado entonces por su compatriota Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), en tanto que su hermano Marc Márquez era quinto con 1:31.140.

La 'guerra' por los mejores tiempos de la práctica oficial, no había hecho más que comenzar, y con más de media hora de sesión por delante podía pasar cualquier cosa, pero si algo estaba claro es que la referencia a batir era la de Marco Bezzecchi.

Y fue su compatriota Fabio di Giannantonio quien le batió en primera instancia, por apenas 87 milésimas de segundo, pero todavía con más de un cuarto de hora de práctica oficial por delante.

El siguiente en saltar a la 'palestra' fue el nueve veces campeón del mundo Marc Márquez, que rodó en 1:30.247, muy cerca ya del récord absoluto de la categoría (1:30.031) que ostenta desde el pasado año su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia.

Así se entró en los minutos finales de la práctica oficial, con Marc Márquez, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta en las posiciones de cabeza como principales referentes de una jornada que mejoró notablemente en sus condiciones meteorológicas con el paso de las horas.

Bezzecchi hizo un primer intento de vuelta rápida para batir a Marc Márquez y lo cierto es que en los tres primeros parciales iba por debajo del registro del español, pero un 'susto' en el último parcial le hizo cortar mínimamente en aceleración para conformarse con un 1:30.368, que era 39 milésimas de segundo más lento que su mejor tiempo personal.

El italiano no desistió en el empeño y en la siguiente vuelta 'cuadró' todos los parciales para cerrar la vuelta en 1:30.144, que batía por 103 milésimas de segundo a Marc Márquez.

La cuarta plaza a 185 milésimas de segundo fue para Alex Márquez, por delante de Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Luca Marini, Johann Zarco, Pol Espargaró y Jorge Martín, que lograron el pase directo a la segunda clasificación.

En tanto, se quedaron fuera de esa segunda clasificación pilotos como Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), Joan Mir (Honda RC 213 V), Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1 V4) o 'Pecco' bagnaia, entre otros. EFE

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