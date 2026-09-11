Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en un pinar de Carcastillo (Navarra)

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Pamplona, 11 sep (EFE).- Los Bomberos de Navarra trabajan en la extinción de un incendio declarado a las 12:29 horas en un pinar del paraje Corral Nuevo, en el término municipal de Carcastillo.

En el operativo, informa SOS Navarra, intervienen efectivos de bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y otros dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), además de personal del Guarderío de Medio Ambiente y agentes de la Policía Foral.

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Los equipos trabajan sobre el terreno y con apoyo aéreo para contener las llamas y evitar su propagación. EFE