Levante-Alhama en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

Madrid, 11 ago (EFE).- El Levante y el Alhama, los dos equipos que perdieron la categoría de la Liga F en la pasada campaña, han quedado emparejados en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, sorteada este viernes en la sede de la Federación Española en Las Rozas (Madrid).
El conjunto valenciano superó en la primera ronda al Elche al golear a domicilio por 1-6, mientras que el Alhama se impuso como local al Fundación Albacete por 1-0.
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Las eliminatorias se jugarán a partido único del 29 de septiembre al 1 de octubre.
- Emparejamientos de la segunda ronda:
Huesca - FF Atlético Osasuna
Europa - Villarreal
Levante - Alhama
Burgos - Cacereño Femenino
Samper - Getafe Femenino
Sporting Huelva - Córdoba
Argual - Guiniguada Apolinario
Celta de Vigo - Real Oviedo
EFE
jap/cmm
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