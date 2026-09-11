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Levante-Alhama en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina

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Madrid, 11 ago (EFE).- El Levante y el Alhama, los dos equipos que perdieron la categoría de la Liga F en la pasada campaña, han quedado emparejados en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, sorteada este viernes en la sede de la Federación Española en Las Rozas (Madrid).

El conjunto valenciano superó en la primera ronda al Elche al golear a domicilio por 1-6, mientras que el Alhama se impuso como local al Fundación Albacete por 1-0.

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Las eliminatorias se jugarán a partido único del 29 de septiembre al 1 de octubre.

- Emparejamientos de la segunda ronda:

Huesca - FF Atlético Osasuna

Europa - Villarreal

Levante - Alhama

Burgos - Cacereño Femenino

Samper - Getafe Femenino

Sporting Huelva - Córdoba

Argual - Guiniguada Apolinario

Celta de Vigo - Real Oviedo

EFE

jap/cmm

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