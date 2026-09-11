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La Cueva del Conejar de Cáceres abre al público tras 27 años de estudios arqueológicos

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Cáceres, 11 sep (EFE).- La Cueva del Conejar de Cáceres ha abierto este viernes al público tras 27 años de investigación arqueológica, en una nueva etapa en la que el Ayuntamiento pretende convertir este enclave en un espacio estable de divulgación patrimonial, investigación y visitas, especialmente dirigido a los centros educativos.

El paleontólogo Antoni Canals, director del proyecto Primeros Pobladores de Extremadura, ha destacado que la apertura culmina un proceso de investigación iniciado hace 27 años, aunque el interés científico por la cavidad se remonta a la primera intervención realizada por Ismael del Pan en 1912.

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Entre los principales datos obtenidos en el Conejar ha destacado una datación de unos 17.000 años y ha explicado que en la cavidad se han documentado elementos decorativos y simbólicos, huesos grabados y otros materiales, mientras que los niveles correspondientes a etapas posteriores han aportado restos de trigo y de animales domésticos, principalmente cabras y ovejas.

Según Canals, estos hallazgos permiten estudiar el proceso de cambio cultural, económico y tecnológico asociado al paso de las comunidades cazadoras-recolectoras a las sociedades que “comenzaron a producir alimentos mediante la agricultura y la ganadería”.

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El investigador ha advertido, no obstante, de que la información conservada en el Conejar “está condicionada por la alteración sufrida históricamente por la cavidad como consecuencia de su relación con el entorno rural y posteriormente urbano”, lo que ha “reducido parte de su contenido arqueológico y sedimentario”.

La apertura de la cavidad se ha producido en el marco de Las Noches del Patrimonio, que organiza el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y que durante este viernes y sábado incorpora por primera vez la cueva a su programación, con visitas previa inscripción.

El proyecto de adecuación y musealización de la cavidad se ha desarrollado a través del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica y ha supuesto una inversión de alrededor de 100.000 euros, de los que el 82 por ciento procede de fondos Next Generation y el 18 por ciento restante ha sido aportado por el Ayuntamiento de Cáceres.

La apertura al público no supone el final de la investigación, ya que el yacimiento conserva materiales que pueden seguir siendo objeto de estudio.EFE

evp/cgr/icn

(foto)

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