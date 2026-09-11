Kassius Robertson: "Vengo al MoraBanc a reencontrarme como jugador"

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Andorra La Vella, 11 sep (EFE).- El canadiense Kassius Robertson, escolta del MoraBanc Andorra, indicó este viernes, durante su presentación, que llega al conjunto del Principado a reencontrarse "como jugador", después de una temporada en la que descendió de la Liga Endesa con el Dreamland Gran Canaria.

El internacional por Canadá, de 32 años, aportará experiencia en una plantilla llena de jugadores sin experiencia en la máxima categoría: "Aquí haré un poco como de jugador veterano e intentaré enseñar a los que no tienen experiencia en el baloncesto europeo como se juega aquí. Por tanto, espero aportar experiencia y liderazgo dando el máximo que tengo".

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El escolta de Toronto estuvo a punto de fichar la temporada pasada por el MoraBanc Andorra, pero decidió incorporarse a las filas del Dreamland Gran Canaria, que disputaba competición europea.

"Este verano he vuelto a tener la oportunidad y he aceptado", subrayó.

El exterior, que llegó al baloncesto español en la temporada 2020-2021 para jugar en el Monbus Obradoiro, también militó en el Valencia Basket y el Joventut Badalona además de su último paso por el Gran Canaria el curso pasado.

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"El año pasado tuve problemas de lesiones y las circunstancias en Rusia y Gran Canaria no fueron nada fáciles para mí. Por tanto, decidí este verano no ir con Canadá a jugar con la selección para preparar está nueva temporada con el MoraBanc ya que la considero muy importante a nivel personal. Aquí quiero recuperar la sonrisa y aprovechar para volver a ser un top", indicó.

El MoraBanc lleva tres partidos está pretemporada con dos derrotas contra el Barça y una contra el Manresa. Las dos últimas derrotas en Lliga Catalana ACB en Tarragona. "Lo más importante que veo del equipo es que compite y esto es muy importante. Ahora estamos creando la química de equipo, los sistemas y los roles de cada jugador. El esfuerzo que estamos poniendo es vital para un futuro próximo".

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Jordi Ardèvol, director deportivo del MoraBanc, se congratuló por el fichaje de Kassius Robertson. "Lo hemos sufrido muchas veces aquí y cuando se presentó la oportunidad de ficharlo lo tuvimos muy claro. Encaja en todo lo que pensamos. Lo fichamos como referente anotador, pero es más que esto ya que también es un gran pasador", sentenció. EFE

vds/and/cmm