Jose Mourinho: "La gente tira piedras porque quiere frutos; quiere lo mejor de Vinícius"

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Madrid, 11 sep (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó que "la gente tira piedras porque quiere frutos; quiere lo mejor de Vinícius" en la rueda de prensa previa al encuentro de su equipo contra el Rayo Vallecano (sábado, 12 de septiembre, 21.00 horas CEST).

"En Portugal hay un proverbio: tú sólo tiras piedras a los árboles que tienen fruto. No vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Lo que ha hecho Vini aquí en los últimos años, cuántas 'Champions' ha ganado, cuántos goles ha metido, es un árbol que tiene mucho fruto. La gente tira piedras porque quiere frutos, quiere lo mejor de Vinícius. Lo mejor va a llegar", añadió.

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"El Vinícius que el año pasado contra el Benfica en el Santiago Bernabéu acabó solo con la eliminatoria va a llegar, pero en este momento no ha estado todavía. En este momento está un Vini que trabaja más que nunca, que está muy cerca de su velocidad máxima, ha batido sus récords, el número de balones recuperados, récord, en el tercio defensivo, récord. Va a llegar", terminó. EFE

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