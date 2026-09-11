Jacobo Garrido, Delia Fontcuberta y el relevo 4x100 estilos, campeones de Europa

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- La quinta jornada de los Europeos de natación paralímpica de Kocaeli (Turquía) se saldó con diez medallas para la delegación española resumidas en tres oros de Jacobo Garrido, Delia Fontcuberta y el relevo 4x100 estilos de 34 puntos, tres platas de Aitana Estrada, Teresa Perales y Marian Polo y cuatro bronces de Toni Ponce, Óscar Salguero, Emma Feliu y Enrique Alhambra.

Jacobo Garrido conquistó el oro en los 400 libre S9 con un registro de 4:13.73, aventajando en menos de un segundo al italiano Simone Barlaam (4:14.07) y al belga Sam de Visser (4:16.28). En esta misma final, Jian Wang terminó quinto.

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Los 50 libre S3 dejaron un doblete español, con Delia Fontcuberta como campeona con 48:95 y Teresa Perales en segunda posición con 55:66, repitiendo ambas el podio que ya habían protagonizado unos días antes en los 100 libre S3. La italiana Domiziana Mecenate completó el podio con un bronce.

En los 100 braza SB5, Aitana Estrada se hizo con la medalla de plata tras completar la prueba en 1:49.37, por detrás de la alemana Verena Schott y por delante de la también germana Nisanur Kocabas.

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También subió al podio Toni Ponce en los 100 braza SB5, en su caso con un bronce y un tiempo de 1:28.80. El oro fue para el ruso Kirill Aleksandrov mientras que su compatriota Andrei Granichka se llevó la plata.

En los 100 braza SB8 Óscar Salguero logró el bronce con un tiempo de 1:11.66, a una décima del segundo puesto ocupado por el ruso Daniil Smirnov (1:11.56). El oro fue para su compatriota Andrei Kalina, mientras que el otro español en la final, Carlos Martínez, concluyó quinto.

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Marian Polo y Emma Feliu compartieron podio en los 50 libre S13, donde fueron segunda y tercera, respectivamente, con tiempos de 27:90 y 27:94. La italiana Carlotta Gilli se llevó el oro. En la prueba masculina, Enrique Alhambra consiguió el bronce con 24:29, solo por detrás del ucraniano Oleksii Virchenko (23:45) y del ruso Egor Shchitkovskii (24:02).

Por último, España también se proclamó campeona de Europa en el relevo 4x100 estilos mixto de 34 puntos, donde Íñigo Llopis, Ian Florencio, Anastasiya Dmytriv y Nahia Zudaire completaron la prueba en 4:31.48. El combinado español se impuso a Rusia, segunda con 4:32.29, e Italia, tercera con 4:34.97.

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Cerca de las medallas se quedaron Mikel Erdozáin y Yaiza Mata, cuartos en 200 libre S2 y 100 espalda S10, respectivamente. Marian Polo y Leyre Ortí también fueron cuartas en 200 estilos SM13 y 100 libre S7, mientras que Catalina Sagastizábal y Marta Fernández ocuparon la cuarta plaza en 50 libre S6 y 50 libre S4.

A falta de una jornada para la conclusión de los Europeos, España suma 39 medallas con cinco oros, quince platas y diecinueve bronces, lo que la sitúa en el séptimo puesto del medallero. EFE

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