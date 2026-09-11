Investigan si el arsenal de armas de Cataluña está relacionado con sucesos en Badajoz

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Badajoz, 11 sep (EFE).- La investigación en torno al arsenal de armas clandestino desarticulado en Cataluña en una operación en la que se detuvo a tres personas en Badajoz aclarará si esta red aportó algún arma en los sucesos por ajustes de cuentas ocurridos en la capital pacense durante la pasada primavera.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado este viernes, a preguntas de los medios, que esta operación comenzó en Badajoz, después de que se detuviera a tres personas meses atrás por tenencia ilícita de armas al recibir paquetes con pistolas, lo que permitió que la investigación continuase en Cataluña, con la posterior aparición de 644 armas en la provincia de Girona.

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No obstante, Quintana ha afirmado que asegurar que los tres detenidos en Badajoz se dedicaban a distribuir armas en la ciudad "son conclusiones que ahora no pueden determinarse, pues a lo mejor no es el caso", porque la investigación aún no ha finalizado.

Ha indicado, además, que cuando se supo de la detención de las tres personas el pasado junio "muchas voces ya se preguntaron si estos ciudadanos tenían que ver con la distribución de armas para los sucesos por ajustes de cuentas vividos en la ciudad", pero ha insistido en que "la investigación no ha acabado y los resultados de balística a veces tardan bastante".

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El delegado del Gobierno, que ha realizado estas declaraciones tras la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil a un agente por su participación en un incendio ocurrido en Cáceres, ha ensalzado además la importancia de la colaboración” entre las unidades de la Policía Nacional y entre cuerpos policiales para lograr el éxito en importantes operaciones, pues en muchas ocasiones "éstas no concluyen con los primeros detenidos". EFE

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