Espana agencias

Investigan si el arsenal de armas de Cataluña está relacionado con sucesos en Badajoz

Guardar

Badajoz, 11 sep (EFE).- La investigación en torno al arsenal de armas clandestino desarticulado en Cataluña en una operación en la que se detuvo a tres personas en Badajoz aclarará si esta red aportó algún arma en los sucesos por ajustes de cuentas ocurridos en la capital pacense durante la pasada primavera.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha explicado este viernes, a preguntas de los medios, que esta operación comenzó en Badajoz, después de que se detuviera a tres personas meses atrás por tenencia ilícita de armas al recibir paquetes con pistolas, lo que permitió que la investigación continuase en Cataluña, con la posterior aparición de 644 armas en la provincia de Girona.

PUBLICIDAD

No obstante, Quintana ha afirmado que asegurar que los tres detenidos en Badajoz se dedicaban a distribuir armas en la ciudad "son conclusiones que ahora no pueden determinarse, pues a lo mejor no es el caso", porque la investigación aún no ha finalizado.

Ha indicado, además, que cuando se supo de la detención de las tres personas el pasado junio "muchas voces ya se preguntaron si estos ciudadanos tenían que ver con la distribución de armas para los sucesos por ajustes de cuentas vividos en la ciudad", pero ha insistido en que "la investigación no ha acabado y los resultados de balística a veces tardan bastante".

PUBLICIDAD

El delegado del Gobierno, que ha realizado estas declaraciones tras la entrega de la Medalla al Mérito de la Protección Civil a un agente por su participación en un incendio ocurrido en Cáceres, ha ensalzado además la importancia de la colaboración” entre las unidades de la Policía Nacional y entre cuerpos policiales para lograr el éxito en importantes operaciones, pues en muchas ocasiones "éstas no concluyen con los primeros detenidos". EFE

jlr/pcm/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

La actuación prevé la expulsión del detenido a Marruecos, una vez que concluyan las gestiones administrativas correspondientes

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Dos expertas en limpieza del hogar explican cómo esta combinación evita que se acumule la suciedad en gran cantidad

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino: “Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es por ansiedad por separación. Puede que sea por estas causas”

Algunos animales pueden ladrar, llorar o aullar de forma habitual, así como lamerse compulsivamente

Juan Manuel Liquinoli, adiestrador canino: “Cuando un perro se queda solo y hace destrozos, no siempre es por ansiedad por separación. Puede que sea por estas causas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

“El colonialismo vuelve a resultar útil”: malestar en Marruecos por la nacionalidad a los saharauis y las acusaciones por la crisis de Ceuta

El PP no se achanta tras el duro comunicado de Marruecos: le culpa de la “invasión” y le recuerda que “Ceuta y Melilla son España”

ECONOMÍA

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

Alquiler una habitación se encarece hasta un 33% en tres años: los estudiantes se enfrentan a precios de 700 euros al mes en Madrid y Barcelona

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”