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Infografías del viernes 11 de septiembre

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BALONCESTO MUNDIAL 2026 - Previa de las semifinales de la Copa del Mundo femenina de baloncesto.CICLISMO VUELTA - Previa de la etapa 20, de 187 km entre Calahorra y el Collado del Alguacil.FÚTBOL LALIGA - Previa de la jornada 5 de LaLiga.FÚTBOL INGLATERRA - Previa de la jornada 4 de la Premier League inglesa.

ESPAÑA DÉFICIT - El déficit del conjunto de las administraciones públicas españolas, con la excepción de las locales, ascendió en el primer semestre del año a 33.668 millones de euros, un 6,4 % más que en la primera mitad de 2025, con lo que el desfase se situó en el 1,89 % del PIB.

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EFE

jlo/jlg

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