Federación de Las Palmas: El Mundial era de España y Portugal, Marruecos es un invitado

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 sep (EFE).- El presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, José Juan Arencibia, recordó que el Mundial de 2030 era inicialmente "sólo de España y Portugal", que intentaron organizarlo con Ucrania, lo cual no fue posible debido a la guerra, y que Marruecos "es un invitado".

En el acto del centenario de su Federación, Arencibia se pronunció de esta forma sobre la polémica abierta por la Federación Marroquí de Fútbol, al dar por hecho que la final del Campeonato del Mundo se jugará en Casablanca, algo que la FIFA ha desmentido, al precisar que todavía no hay una decisión tomada al respecto.

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Para Arencibia, que preside la Comisión de Infraestructuras de la RFEF, no hay duda de que el partido que proclamará a la sucesora de España como mejor selección del mundo "se tiene que jugar o en el Camp Nou (en Barcelona) o en el Santiago Bernabéu (Madrid).

A su juicio, lo que está ocurriendo con este asunto tiene que ver con los "problemas muy graves" que tiene Gianni Infantino para seguir al frente de la FIFA tras fracasar en su intento de dar entrada a inversores privados en la futura organización de los mundiales.

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"El Mundial (de 2030) es de España, es de Portugal. Portugal accedió perfectamente sólo a una semifinal y la final se tiene que jugar en España porque, además, es nuestro Mundial, aunque luego se haya agregado Marruecos", insistió.

En cuando a la sede de Gran Canaria, se mostró convencido de que las principales empresas del país pujarán por hacerse con la reforma y ampliación del estado de la isla y también de que las obras estarán a tiempo para el Campeonato del Mundo, pese a haber tenido que licitarlas por segunda vez.

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"Yo creo que vamos a llegar no sólo a tiempo, sino incluso a adelantar algún mes, porque se va a trabajar con mayor facilidad", indicó.

Al respecto, recordó que el Cabildo de Gran Canaria -propietario del estadio- ha llegado a un acuerdo con la UD Las Palmas para que las obras se puedan llevar a cabo sin partidos en el recinto cuatro meses de cada año, lo que permitirá agilizarlas. EFE

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jmr-phd/cmm

(foto) (vídeo)