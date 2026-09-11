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En libertad provisional el detenido por amenazar con volar un pueblo en Burgos

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Valladolid, 11 sep (EFE).- El hombre detenido el pasado miércoles en Salas de los Infantes (Burgos), tras amenazar con hacer explotar el municipio y atrincherarse en la vivienda, ha quedado en libertad provisional, según ha explicado este viernes su abogada en un comunicado.

La letrada, Paula Sanz, ha recordado que el registro realizado por la Guardia Civil en el domicilio del hombre no ha hallado explosivos o materiales peligrosos para la ciudadanía, y que solo se examinaron elementos de carácter ordinario y uso cotidiano y lícito que pueden encontrarse en numerosos domicilios.

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El pasado miércoles por la mañana, una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta la vivienda del hombre, de 25 años, para detenerlo por un delito de amenazas después de haber difundido un vídeo a través de redes sociales en el que amenazaba con hacer explotar Salas de los Infantes.

La letrada ha explicado que según refiere su defendido "el vídeo ha sido extraído de su contexto comunicativo, al tratarse de un contenido difundido en el entorno de una red social y dirigido al público habitual de su perfil, fundamentalmente relacionado con el ámbito de los videojuegos y la creación de contenidos".

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"El contexto, el canal utilizado, los destinatarios de la comunicación y el entorno en el que se producen determinadas expresiones constituyen elementos que necesariamente deberán ser tenidos en cuenta para valorar correctamente su significado y alcance", ha precisado.

La letrada también ha negado se que hiciera referencia en el video a "volar Salas de los Infantes".

El hombre se negó a la detención y se atrincheró en la vivienda, esgrimiendo un supuesto dispositivo explosivo, lo que obligó a la Guardia Civil ha activar un dispositivo, reforzado por diferentes unidades, la USECIC y un miembro del Equipo de Negociadores de la Comandancia de Burgos.

El negociador consiguió que el hombre depusiera su actitud y abandonara la vivienda sin oponer más resistencia, tras lo cual fue detenido por delito de amenazas con publicidad y otro de desobediencia.

Sin embargo, los agentes localizaron en el interior del inmueble un paquete que, por sus características y a la vista de las amenazas realizadas por el detenido, podía tratarse de un artefacto explosivo.

Esta circunstancia obligó a activar al Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil de Burgos, que determinaron la falsedad del artefacto; y ha motivado la solicitud del registro de este jueves, autorizado por el Juzgado de Salas de los Infantes.EFE

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