11/09/2026 El PP afea al Gobierno que los recortes en seguridad dan "vía libre al crimen organizado" en la Costa del Sol. Los diputados nacional y autonómico por el PP de Málaga Cristóbal Ortega y Manuel Cardeña han afeado este viernes al Gobierno el abandono de la provincia en una "materia clave como la seguridad", reprochando al Ejecutivo central que, con sus recortes, dan "vía libre al crimen organizado" para llegar a la Costa del Sol y al conjunto del litoral andaluz. POLITICA PP DE MÁLAGA

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Los diputados nacional y autonómico por el PP de Málaga Cristóbal Ortega y Manuel Cardeña han afeado este viernes al Gobierno el abandono de la provincia en una "materia clave como la seguridad", reprochando al Ejecutivo central que, con sus recortes, dan "vía libre al crimen organizado" para llegar a la Costa del Sol y al conjunto del litoral andaluz.

De este modo, según ha recogido la formación en una nota, Garre ha exigido el regreso de la unidad especializada contra el narcotráfico OCON-Sur, disuelta por el ministro Marlaska en 2022, para frenar la escalada de violencia en la Costa del Sol, subrayando que la propia Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2025, alerta de la llegada de organizaciones criminales "cada vez más violentas" a Málaga.

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"Desde el PP llevamos mucho tiempo alertando de esta situación y pidiendo al Gobierno central que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más medios y más personal ante el avance de las narcolanchas y petaqueros porque se ha relajado el control de entrada de mafias", ha explicado, apuntando el déficit de 1.200 agentes en la provincia.

El diputado nacional malagueño ha incidido igualmente en el desinterés del Ejecutivo para implementar mejoras en materia de seguridad, como el necesario tercer carril desde Puerto Banús hasta San Pedro Alcántara para paliar los atascos diarios, "una situación que hace perder competitividad a todos los sectores de la Costa del Sol", además de criticar la negativa de Sánchez a bonificar el peaje más caro de España, "algo que sí ha hecho en la propia AP-7 a su paso por Alicante", ha apostillado.

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En esta línea, el dirigente 'popular' también ha criticado el bloqueo del tren litoral durante estos ocho años, "una infraestructura necesaria de la que, en 2018, el ministro popular Íñigo de la Serna ya presentó un estudio informativo con dos trazados para llevarlo hasta Marbella, una actuación que "quedó bloqueada con la moción de censura presentada ese mismo año por Pedro Sánchez".

En materia de playas, Garre también ha señalado que el Gobierno de Rajoy anunció en 2018 la tramitación de los espigones para proteger las playas de Marbella y San Pedro de Alcántara y ha lamentado que, "ocho años después, Sánchez los mantiene sin ejecutar, al igual que sigue negando el necesario plan de estabilización de nuestro litoral mientras avanzan especies invasoras como el alga asiática, que tienen que retirar los ayuntamientos con presupuesto municipal ante la inacción del Ejecutivo".

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Por su parte, Cardeña ha contrapuesto el calendario de inversiones "riguroso y ambicioso" de la Junta en esta provincia frente al abandono de un Ejecutivo central que "no está a la altura de Málaga".

"En Andalucía tenemos a un presidente como Juanma Moreno, que va aprobando presupuesto tras presupuesto e inversiones para nuestra provincia, mientras que el Gobierno central no actualiza las cuentas estatales desde 2023, incumpliendo el mandato constitucional", ha aseverado.

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Al respecto, el parlamentario andaluz ha reivindicado la ampliación del Hospital Costa del Sol o los nuevos centros de salud e infraestructuras educativas impulsados por la Junta en Marbella. "Realidades empíricas que, poco a poco, se traducen en mejores servicios públicos para los vecinos", ha subrayado.

En este punto, ha reprochado el "castigo permanente" de Sánchez a la Costa del Sol y a Málaga "por motivos electorales, porque aquí no tienen respaldo político", marco en el que ha reclamado al Ejecutivo socialista que revierta en esta provincia todo lo que recauda en materia fiscal, con más de 6.000 millones ingresados en las arcas públicas del Estado el pasado año. "Queremos que el Gobierno Central esté a la altura y que invierta aquí lo que los malagueños están produciendo y están aportando al contexto nacional", ha concluido.

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