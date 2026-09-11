El CIS publicará el lunes su barómetro de septiembre, el primero con estimación de voto tras la crisis de Ceuta

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El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hará público el próximo lunes su Barómetro de Opinión correspondiente al mes de septiembre, el primero con estimación de voto tras la crisis desatada por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

El organismo demoscópico que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos no realiza su barómetro mensual en agosto, con lo que el de presente será el primero que testará los efectos electorales de los sucesos de la ciudad autónoma, que han marcado la vida política durante el verano.

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El trabajo de campo de este estudio se ha realizado durante los primeros días del mes de septiembre, coincidiendo con la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones sobre la gestión que ha hecho el Ejecutivo de esta crisis.

En esa comparecencia Sánchez anunció la desclasificación de los avisos de los servicios de inteligencia sobre la entrada masiva, un asunto que ha generado fricciones en el seno del Gobierno, concretamente entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles.

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Robles siempre defendió el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mientras que Marlaska insistía en que no recibieron ningún aviso que alertara de la dimensión de lo que sucedió en la ciudad autónoma.

PRIMERA DIMISIÓN

Los documentos se hicieron públicos el pasado miércoles evidencian que desde el CNI se había avisado por WhastApp al jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, la víspera de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

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El jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, ha dimitido este viernes asegurando que sí transmitió "personalmente" esa información al delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, contradiciendo así la versión ofrecida la víspera por quien también es secretario general del PSOE en Ceuta.

PSOE SEGUÍA EN CABEZA EN JULIO

El barómetro de julio, el primero tras la entrada en prisión del exmnistro José Luis Ábalos, volvió a situar al PSOE en cabeza, con una estimación de voto del 33%, recuperando 1,7 puntos respecto a junio.

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Por contra, el PP caía 2,1 puntos en un mes anotándose un 25,1%, con lo que la distancia entre los dos grandes partidos, que en junio había marcado el mínimo del último año, se colocó en 7,9 puntos, la segunda más baja desde julio de 2025.

En tercera posición repetía Vox, con una estimación del 15,3%, cinco décimas menos que en el mes anterior, mientras que Sumar perdía tres décimas, hasta el 6,1%.

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La 'novedad' de la encuesta de julio fue que Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, con su segunda mejor marca en las encuestas del CIS, superaba por primera vez intención de voto en estos barómetros a Podemos, que perdía tres décimas. En concreto, SALF subía siete décimas, hasta el 2,6%, mientras que el partido de Ione Belarra caía hasta el 2,5%.