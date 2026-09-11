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Bordalás: "Salimos muy perjudicados en muchos aspectos"

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Getafe (Madrid), 11 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, negó este viernes mantener una "disputa dialéctica" con el colectivo arbitral, pero insistió en que su equipo sale "muy perjudicado en muchos aspectos" y lamentó que se haya creado un "relato" alrededor del conjunto azulón que, a su juicio, no se corresponde con la realidad.

El técnico, hasta en dos ocasiones tras los choques frente al Alavés y el Celta, en los que expulsaron a sus jugadores Kiko Femenía y Zaid Romero, lamentó las decisiones arbitrales en su contra. La Asociación Española de Árbitros (AESAF) llegó a criticar sus declaraciones y Bordalás, entonces, dijo que el sindicato era un grupo "creado por cuatro o cinco amigos".

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"No tengo una disputa dialéctica (con los comités arbitrales). Es una realidad y no tengo nada más que decir porque salimos muy perjudicados en muchos aspectos. Sólo hay que ver la lesión de Uche, que fue en pretemporada. Al final, los que perdemos jugadores por lesiones, los que se emplean de manera violenta son con el Getafe y, sin embargo, se creó un relato. Hasta que la gente no abra los ojos y se dé cuenta de la realidad... Esperemos no continuar de esa manera", declaró.

El Getafe ha recibido once tarjetas amarillas y dos rojas en las cuatro primeras jornadas de Liga. Zaid Romero fue expulsado frente al Celta y no podrá enfrentarse este domingo al Deportivo, mientras que Kiko Femenía también será baja después de lesionarse en el mismo encuentro.

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"Tenemos mucho respeto al colectivo arbitral porque somos profesionales y humanos. Pero es verdad que hemos salido perjudicados. Esto son situaciones, confiemos en que cambien al igual que las lesiones. No hemos tenido suerte. En pretemporada con Uche, jugadores que hemos perdido por lesiones musculares, algunos que están todavía en periodo de readaptación. No hemos tenido suerte, pero esto es muy largo y confiemos en que esto cambie", afirmó.

También explicó por qué algunos de sus jugadores, como Davinchi, Borja Mayoral o el uruguayo Sebastián Boselli, no cuentan con oportunidades desde el inicio pese a tener una plantilla en la que muchos de sus hombres están cargados de minutos:

"Al final es una cuestión de rendimiento, una cuestión de nivel, una cuestión de conceptos y los jugadores pasan por momentos mejores y peores. Hay jugadores que les cuesta más adquirir ese estado de forma. Y al final, el entrenador decide por diferentes motivos. Por el trabajo del día a día, por el estado de forma, por muchos aspectos que desde fuera no se ven y que, obviamente, yo tengo que tomar ese tipo de decisiones".

Preguntado por su relación con el presidente Ángel Torres, después de diez años en el club, elogió al máximo mandatario del club azulón: "Mi relación con el presidente es y ha sido fantástica. Al margen de que podamos tener en algunos aspectos opiniones diferentes. Eso pasa en cualquier familia y en cualquier relación. Pero la relación es fantástica desde el respeto y la admiración que yo le tengo. Es un hombre al que quizá no se le reconoce en esta ciudad el mérito que tiene. Los que estamos en el fútbol, sin duda que sí", manifestó.

Además, destacó que Torres mantiene a su equipo compitiendo frente a entidades con una capacidad económica muy superior: "No es sencillo, las dificultades son muy grandes, estás peleando contra transatlánticos, con clubes con un poder infinitamente superior al tuyo. La relación, fantástica, mucha admiración y respeto. Él se lo ha ganado durante muchos años", añadió.

Por último, elogió al Deportivo, un recién ascendido que, a su juicio, ha mostrado desde el inicio del curso "sus capacidades" y ha realizado "unas incorporaciones increíbles de mucho nivel".

"Es un histórico con una magnífica afición que ha hecho unas incorporaciones increíbles de mucho nivel. Un club con un poder económico importante y va a ser un partido difícil", concluyó. EFE

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