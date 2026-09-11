Baleares recurre la reubicación de dos menores migrantes procedentes de Canarias y Melilla

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Palma, 11 sep (EFE).- El Consell del Govern balear ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer recurso contra los traslados de dos menores migrantes llegados a Canarias y a Melilla para su reubicación en Baleares.

Lo autorizado son dos recursos contra sendas resoluciones de las delegaciones del Gobierno en Canarias y en Melilla que acuerdan el traslado y reubicación de dos menores inmigrantes no acompañados, ha informado el portavoz, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete del ejecutivo balear.

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La resolución de la Delegación del Gobierno de Canarias data del pasado 15 de julio y la de Melilla es el 20 de agosto, ha detallado Costa.

El Govern considera de ambas resoluciones que "no responden al interés superior de los menores y no están debidamente motivadas", ha dicho sobre la argumentación de los recursos.

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La Abogacía cuestionará que no se ha planteado la repatriación de los menores por reagrupación familiar como primera opción, como establece la Ley de Protección del Menor y las normas y tratados internacionales ratificados por España en esta materia.

Según el vicepresidente balear, "la familia protectora es localizable en ambos casos y mantiene un vínculo afectivo".

Estos dos recursos se suman a los anteriores que ha ido presentando el Govern balear contra la normativa de contingencia migratoria y atención a los menores no acompañados. EFE

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