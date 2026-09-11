Ayuso reta a la oposición y dice que dimitirá si demuestran que mintió sobre el ático

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Madrid, 11 sep (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a cargar contra la oposición de izquierda en su turno de réplica en el debate del estado del la región por enarbolar lo que considera una "patraña" sobre la compra de un ático en Chamberí, y ha envidado: "Les puedo retar a que, si yo he mentido, dimito".

En su último turno de palabra este viernes, Díaz Ayuso ha negado que haya vivido en un ático y ha insistido en que ella se paga su vivienda.

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"Yo nunca he vivido en un ático, ¡mentirosos!", ha lanzado a la bancada de la izquierda, antes de repetir: "He demostrado con documentos que yo me estoy pagando y me he buscado una casa antes de que saliera esa patraña de campaña y les puedo retar a que si yo he mentido, dimito, y si han mentido ustedes, dimitan ustedes".

Anteriormente, en su contestación a las primeras intervenciones de las portavoces de la oposición, Ayuso ha afirmado que, si lo deseara, "tendría derecho" a una residencia oficial, como tienen otros presidentes autonómicos, si bien no lo ha querido por "muchos motivos", entre ellos que le gusta "vivir en comunidad" y "tener vecinos".

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"Si el presidente de la Comunidad de Madrid tuviera una residencia me parecería muy bien, y, es más, espero que otros no pasen por la tortura que ustedes han intentado hacerme a mí pasar mezclándolo todo", ha replicado Díaz Ayuso a la oposición en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región.

También ha insistido en que "todas las administraciones públicas tienen inmuebles de uso residencial", a la vez que ha enumerado que "doce ministros y la presidenta del Congreso tienen vivienda oficial sufragada por el Estado", mientras que numerosos presidentes autonómicos tienen residencias oficiales o dependencias habilitadas a tal fin.

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La presidenta madrileña ha abordado de este modo la polémica sobre el ático ubicado en el barrio de Chamberí, que la Comunidad de Madrid compró en abril por 6,3 millones de euros, después de que no se refiriera esplícitamente a ello en su discurso del jueves que abrió el debate del estado de la región.

Más Madrid y el PSOE-M, que han centrado en este tema sus intervenciones en el debate, consideran que Díaz Ayuso quería hacer un uso personal del piso, cuya adquisición -ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid- no se conoció hasta que fue revelada por 'El País' el pasado 29 de julio.

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La Comunidad ha esgrimido que el ático se compró para cubrir las necesidades de espacio derivadas de la reforma de la Real Casa de Correos -sede de la Presidencia autonómica- que se acometerá en otoño, pero el 30 de julio anunció que lo vendería y destinaría los fondos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano. EFE