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Abascal pide no dar al Gobierno "por derrotado" por la suspensión de la ley de nietos

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Madrid, 11 sep (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado de que no se puede dar al Gobierno "por derrotado" por la decisión del Tribunal Supremo de suspender las altas en el censo electoral derivadas de la ley de nietos hasta que haya sentencia definitiva y "garantías" de que las elecciones no se pueden "robar".

En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una jornada sobre desregulación en el Congreso, ha confiado en que el Supremo siga "aplicando la legalidad" y que el censo electoral no se "altere de manera fraudulenta y al servicio de la desesperación de un gobierno corrupto y traidor".

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Ha agregado que no se pueden echar las campanas al vuelo, después de que el Supremo haya suspendido cautelarmente, como pidieron Iustitia Europa y Vox, las altas en este censo de los nacionalizados españoles a partir de la denominada ley de nietos, que se aplica a los hijos y nietos de los españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Abascal ha insistido en que no se debe "dar al Gobierno por derrotado" porque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ha demostrado que está dispuesto y es capaz de utilizar todos los resortes del poder, los legales y los ilegales, con tal de perpetuarse al frente del Gobierno de España".

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Preguntado por si considera que el Supremo ha asumido las tesis políticas de Vox, ha dicho que espera que no lo haga y se dedique "únicamente" a aplicar la legalidad.

Ha avisado, por último, de que si Sánchez "se perpetua en el poder", el Tribunal Supremo, "cualquier tribunal, como ya está haciendo" el Constitucional, se "dedicarán a aplicar tesis políticas de partido y se dedicarán a secuestrar las instituciones". EFE

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