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95-84. Joventut cierra la Liga Catalana con triunfo ante el Girona en el debut de Ndiaye

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Tarragona, 11 sep (EFE).- El Asisa Joventut cerró este viernes su participación en la Liga Catalana, que se disputa en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, con un cómodo triunfo ante el FIATC Girona (95-84), en un partido que sirvió para el debut de su último fichaje, el ala-pívot Eli John Ndiaye.

El hispanosenegalés, cedido por el Real Madrid, sumó 7 puntos en casi quince minutos de juego, aunque el gran protagonista fue el alero Álex Reyes, otro de los refuerzos del conjunto verdinegro, que se fue hasta los 22 puntos con un 67 % de acierto desde el triple.

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En la otra cara de la moneda, el Girona cerró su participación en el primer torneo oficial de la temporada con dos derrotas. El conjunto gerundense se mantuvo en el partido hasta el minuto 14, cuando un parcial de 9-1 empezó a decidir el encuentro a favor del conjunto badalonés. Nikola Maric, con 15 puntos, fue su jugador más destacado.

No había nada en juego. Ni el cuadro verdinegro ni el gerundense tenían ya opciones de alcanzar la final del domingo, pero seguía siendo un partido oficial y una oportunidad para afinar sensaciones. La tensión competitiva, sin embargo, dejó que desear. Las defensas tardaron en entrar en escena y el primer acto se convirtió en un intercambio de golpes.

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En ese toma y daca, el Joventut encontró rédito en sus directores de juego. Rubio y Laprovittola gobernaban las transiciones, mientras Ndiaye, cuyo fichaje fue anunciado este mismo viernes, aprovechaba cada minuto para hacerse notar en la pintura. En el otro lado, McLung y Busquets sostenían el pulso del Girona hasta llevar el partido a un vertiginoso 28-24 al final del primer cuarto.

Pero bastó que el cuadro badalonés subiera un punto la intensidad atrás para que el Girona se descompusiera. Las pérdidas (13 ya al descanso) se convirtieron en combustible para las transiciones de la Penya, que encadenó un parcial de 9-1 para dispararse hasta su máxima ventaja (37-25, min. 14).

El conjunto gerundense llegaba tarde a las ayudas, concedía segundas opciones y tampoco encontraba respuestas en ataque. El Joventut, en cambio, había impuesto su ritmo y alcanzaba el descanso con una renta de nueve puntos y la sensación de tener el partido donde quería (42-33).

Ni el paso por vestuarios permitió al técnico gallego del Girona encontrar la manera de hacer daño a su rival. Cada vez que el conjunto gerundense amagaba con acercarse, como tras el parcial de 0-7 que le llevó hasta el 66-59 (min. 28), aparecía Rubio o Laprovittola para devolver el orden, la velocidad y la diferencia al partido (73-63).

Más allá de Whittaker y Maric, de lo poco rescatable de un Girona que esta temporada jugará competición europea, el conjunto gerundense sucumbió en el último cuarto ante la eficacia en el perímetro de Reyes y el listón defensivo que marcó Nogués.

Su intensidad contagió a un Joventut que, sin necesidad de volver a apretar el acelerador, mantuvo siempre bajo control el triunfo hasta el 95-84 definitivo que le hará llegar con confianza a la Supercopa de España de la próxima semana.

- Ficha técnica:

95 - Asisa Joventut (28+14+31+22): Ellis (5), Laprovittola (11), Reyes (22), Cheatham (10), Birgander (7), -cinco inicial-, Kraag (8), Ndiaye (7), Rubio (8), Hakanson (4), Sulejmanovic (9), Torres (2) y Nogués (2).

84 - FIATC Girona (24+9+30+21): Mclung (11), Busquets (12), Pluta (9), N’Guessan (7), Geben (4), -cinco inicial-, Stenionis (9), Whittaker (11), Juher (-), San Martin (3), Brunot (-), Martinez (3) y Maric (15).

Árbitros: Arnau Padrós, Alberto Baena y Andrés Fernández. Eliminaron a David N’Guessan por parte del FIATC Girona.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo 2 de la 47ª Liga Catalana ACB disputado en el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. EFE

avm/ism

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