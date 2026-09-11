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38-34. El Granollers empieza con buen pie ante un Cangas que dio una buena imagen

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Granollers (Barcelona), 11 set (EFE).- El Fraikin BM Granollers empezó la Liga Asobal 2026/2027 con una sufrida victoria como local ante un Frigoríficos Morrazo Cangas que dio una buena imagen (38-34) en un partido en el que el cuadro de Antonio Rama no pudo romper el partido en ningún momento, pero llevó la iniciativa durante prácticamente todo el tiempo.

El partido arrancó con un ritmo endiablado, impropio incluso de una primera jornada de competición. Ambos ataques salieron con una gran efectividad y dejaron sin opciones a las defensas en los primeros compases del encuentro (5-5, min. 7). Fueron los vallesanos quienes lograron abrir la primera pequeña brecha en el marcador, apoyados en su acierto desde el lanzamiento exterior (8-6, min. 9).

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Pablo Urdangarín estuvo especialmente inspirado en el inicio y anotó cuatro goles en los primeros doce minutos, algunos de ellos de una gran factura técnica. El Cangas reaccionó bien ante la entrada de la segunda unidad del Granollers, que tuvo unos minutos de menor acierto y permitió a los gallegos igualar de nuevo el encuentro (11-11, min. 18).

En el tramo final de la primera mitad, las pérdidas de balón penalizaron al Cangas, que no pudo marcharse al descanso por delante. El Granollers aprovechó la situación para recuperar la ventaja y llegar al intermedio un gol arriba (20-19).

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Tras el paso por vestuarios, el conjunto dirigido por Antonio Rama salió decidido a imponer su ritmo y endosó un parcial de 4-1 que obligó a Enrique Domínguez a solicitar tiempo muerto. La reacción del Cangas no se hizo esperar. El parón surtió efecto y los visitantes volvieron a meterse de lleno en el partido, situándose a tan solo un gol (24-23, min. 37).

El Granollers encontró entonces en Pau Panitti a uno de sus principales argumentos. Las intervenciones del guardameta vallesano permitieron a su equipo recuperar el control del encuentro y ampliar de nuevo la renta hasta los cuatro goles (27-23, min. 41).

El partido entró entonces en una fase de auténtica locura, con errores y pérdidas de balón en ambos lados de la pista. En medio del desconcierto, los dos porteros asumieron protagonismo: tanto Panitti como Panjan aparecieron con intervenciones de mérito para mantener a sus respectivos equipos con opciones (29-26, min. 47).El tramo final del encuentro se convirtió en un intercambio de goles, infructuoso para el Cangas que, pese a ello, lo intentó hasta al final (38-34).

- Ficha Técnica

38 - Fraikin BM Granollers (20+18): Panitti, Guijarro (1), Palomino (1), Castillo (5), Figueras (4), Urdangarín (8) y Povill (1); Borrell (ps), Fischer (2), Deumal (3,1p), Fis (6), Armengol (2), Duran, Chaves (1), Pinheiro y Domingo (4).

34 - Frigoríficos Morrazo Cangas (19+15): Panjan, Quintas (1), Arnau Fernández (9,1p), Vila (1), Santi López (2), Rivero (1) y Pereiro (2); Pallas (ps), Castro, Boesen (3), Javier García (1), Pestic, Fuentes (1), Manuel Pérez (6), Gayo (4) y Lindqvist (3).

Árbitros: Alejandro Hoz y Axel Riloba. Exclusiones para Guijarro y Castillo por el Fraikin BM Granollers y Santi López por el Frigoríficos Morrazo Cangas.

Parciales: 3-3, 8-7, 11-10, 14-14, 16-17, 20-19 -descanso-; 24-20, 27-23, 28-26, 32-27, 35-30 Y 38-34 -final-.

Incidencias: encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga Asobal en el Palau d’Esports de Granollers ante 750 espectadores. EFE

ecg/sab

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