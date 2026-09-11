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32-48. El Barcelona inicia la Liga Asobal con la misma tiranía

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Logroño, 11 sep (EFE).- El Barcelona se impuso al Dicorpebal Logroño por un contundente 32-48 en la primera jornada de la Liga Asobal, que solo sirvió para constatar la tiranía del conjunto catalán, que inicia la temporada con una marcha más que cualquier equipo español.

El pasado 31 de mayo la Liga Asobal concluyó con un partido en Logroño entre campeón y subcampeón que se resolvió con 28-41 para los azulgranas. La nueva temporada comenzó con el mismo enfrentamiento y un desenlace más o menos parecido. La distancia entre el Barcelona y los demás sigue siendo un abismo.

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Porque el Barcelona no solo tiene una plantilla incomparable con la de los demás "mortales", como el equipo de Logroño, sino que está más rodado a estas alturas -ya ha competido en Europa- y esa diferencia de ritmo fue determinante en el inicio, en el que el equipo de Antonio Carlos Ortega abrió hueco muy pronto y llegó a doblar a los locales (7-14) en un cuarto de hora.

En realidad, en el primer tiempo se juntaron la superioridad aplastante del Barcelona con las imprecisiones de un Dicorpebal que todavía está en fase de "ajuste" de sus nuevos jugadores, casi media plantilla, entre ellos alguno claramente superado por el vendaval ofensivo de su rival.

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Pero poco a poco el Barcelona, como era natural, perdió fuerza y el Logroño empezó a soltarse en busca de un marcador "decoroso", si es que se le puede llamar así a la derrota por nueve goles (17-26) en el intermedio.

La aparición de Xoan Ledo, el mejor portero de la Liga la pasada campaña, coincidió con los mejores momentos del equipo de Logroño y del partido en el inicio del segundo tiempo.

Con todo decidido ya, los dos equipos se lanzaron a unos minutos de desenfreno en ataque, acciones agresivas y juego vistoso.

Pero en esa dinámica el conjunto riojano era el que más tenía que perder incluso con su talismán en la portería.

Así, tras diez minutos de competición entre ambos, el Barcelona se "enfadó" y apretó para aumentar la distancia en el marcador, que empezó a subir para estabilizarse en 13 goles durante muchos minutos y terminó en 16 (32-48).

- Ficha técnica:

32 - Dicorpebal Logroño (17+15): Marcos Cancio (p); Gustavo Oliveira (2), Pancho Lombardi, Preciado (2), Aitor Garcia (4), Miguel Martínez (8), Oriol Zarzuela (2), Xoan Ledo (p), Popovic, Álvaro Martínez (7, 1p), Jung (1), Ishida (1), Unai Galán (3), Samuel Sainz, D'Antino (2, 1p) y Jevtic

48 - Barcelona (26+22): Sergey Hernández (p), Djordje Cikusa (2), Ludovic Fabregas (8), Carlborgard (3), Ian Barrufet (5, 1p), Blanc Janz (1), Petar Cikusa (4), Hallgrimsson (p), Saaranson, Dani Fernández (5, 2p), N’Guessan (2), Adrián Sola (4), Luis Frade (1), Mem (6), Oscar Grau (4) y Mohamed Yehia (3)

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 4-8, 7-14, 10-18, 14-23, 17-26 (descanso); 19-27, 21-30, 22-34, 26-39, 29-44 y 32-48 (final)

Árbitros: Murillo Castro y García Sánchez. Excluyeron dos minutos a Luka Jevtic (2 veces) y Álvaro Preciado, del Dicorpebal Logroño; y a Luis Frade, Ian Barrufet y Djordje Cikusa, del Barcelona

Incidencias: Alrededor de 1.500 espectadores en el Palacio de los Deportes de La Rioja en el partido que abrió la Liga Asobal 2026-2027. Antes del partido recibieron los trofeos de la temporada pasada como los mejores de Asobal en sus puestos Ludovic Fabregas y Dani Fernández, del Barcelona; y Xoan Ledo, Álvaro Martínez, Álvaro Preciado y el técnico del Dicorpebal Logroño, Miguel Velasco. EFE

(Foto)

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