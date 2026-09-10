Valentín Fuster: "El problema no es la prolongación de la vida, es la calidad"

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Barcelona, 10 sep (EFE).- El presidente del servicio de cardiología del Mount Sinai Medical Center de Nueva York, Valentín Fuster, ha advertido este jueves de que alargar la vida no implica que la calidad de vida aumente, y ha señalado que el problema "no es la prolongación de la vida, es la calidad".

Lo ha dicho este jueves en un acto en Barcelona organizado por la entidad bancaria sobre los retos del cambio demográfico en la economía y la salud junto al presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa.

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De hecho, el también director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) de Madrid ha explicado que, debido a esta importancia de la calidad por encima de la prolongación, pasó de investigar la enfermedad "a prevenirla".

"La enfermedad empieza muy pronto, el corazón es la manifestación de alargar o no la vida, y el cerebro es la calidad", ha añadido el cardiólogo.

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"Frente a esta vida que se ha ido alargando los últimos 30 años le puedo decir cómo la calidad de vida ha ido disminuyendo. Tenemos que poner un freno y hablar de calidad de vida", ha defendido Fuster.

La fórmula para cuidarse, según él, es poner atención a los ocho factores de riesgo para la salud cardiovascular y la calidad de vida: la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo, la mala alimentación y el dormir poco.

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"En los primeros diez años de vida es fundamental cuidar la salud. Ahí tenemos que empezar. No hay un libro de salud en esa edad. Hemos escrito un libro, vamos a ponerlo en las librerías. El número uno es la educación infantil", ha añadido.

El cardiólogo considera que hay un reto fundamental y "muy difícil" para las políticas de prevención y del cuidado de la salud a largo plazo porque los representantes políticos deben solucionar problemas en el corto plazo.

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"Es fundamental la prevención, que la gente identifique problemas a 20 y 30 años, es en lo que estoy trabajando", ha dicho, aunque ha señalado que no le gusta la palabra prevención: "Me gusta promover la salud, un aspecto positivo".

Preguntado por qué consejo de salud daría a la gente mayor, Fuster ha hablado del concepto 'MSM', en referencia a la necesidad de movimiento, de evitar la soledad y de estar motivado.

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"Cuando uno llega a cierta edad, el movimiento físico diario, media hora al día cinco días a la semana, y la parte social es fundamental: ver a los amigos, a la gente, conversar. Y la motivación: estar buscando algo, la familia puede contribuir a ello", ha detallado.

Sin embargo, recomienda por encima de todo destinar 15 minutos al día de meditación para empezar la jornada: "En mi vida diaria son los 15 minutos en los que uno no hace nada pero piensa". EFE

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