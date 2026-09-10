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Un centenar de jóvenes se reúnen en Cádiz para refundar e impulsar el proyecto europeo

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Cádiz, 10 sep (EFE).- Unos 120 jóvenes de distintos países del viejo continente se reúnen a partir de este jueves en Cádiz en el Ventotene Forum 2026 con el objetivo de rescatar el espíritu de los padres fundadores del europeísmo y redactar un manifiesto con el que invitarán a "refundar el proyecto europeo".

Se trata del tercer encuentro de la red de asociaciones de Jóvenes Europeos Federalistas (JEF), que buscan que la integración europea sea "más sólida", según ha explicado a EFE Pablo Lozano Conde, vicepresidente de la Asociación Juvenil JEF de Andalucía, organizadora del evento.

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Tras sendos encuentros celebrados anteriormente en ciudades de Alemania e Italia, Cádiz acoge desde este jueves y hasta el próximo sábado el Ventotene Forum 2026 bajo la premisa de que "en tiempos de incertidumbre" y "frente a la parálisis institucional y a la doble tenaza geopolítica que asfixia al continente entre potencias rivales" hay que "rescatar el espíritu de los padres fundadores del europeísmo".

Los Jóvenes Europeos Federalistas (JEF) se han propuesto "transformar aquel primer boceto de una Europa libre y unida en una hoja de ruta escrita por y para la juventud del siglo XXI", según explican en un comunicado de prensa.

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El Ventotene Forum 2026 que acoge Cádiz abre este debate en un momento en el que coinciden "tres hitos decisivos de la agenda internacional": la conmemoración este año del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la UE, la próxima celebración, en noviembre, de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, "impulsada por la histórica entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur y la modernización del tratado con México" y la reciente entrada en vigor del Tratado UE-Reino Unido sobre Gibraltar.

Así, el viernes el encuentro debatirá, con ponentes como el exministro Alfonso Dastis; la directora de Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamerica, Cristina Manzano, o la directora de la Fundación Carolina, Érika Rodríguez, sobre las relaciones de la UE con América Latina, la "futura integración de Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales en la UE como imperativo existencial de seguridad" o "la gestión de las fronteras exteriores comunitarias y el laboratorio geopolítico de Gibraltar".

"Europa se encuentra de nuevo rodeada por potencias hostiles y por la guerra, y necesita una vez más un impulso desde la valentía. Europa necesita estar más unida, y nosotros, la juventud europea, estamos listos para asumir ese desafío", han proclamado los organizadores del Ventotene Forum en Cádiz.

El viernes los asistentes realizarán una marcha cívica por el casco histórico reclamando "el horizonte de unos 'Estados Unidos de Europa' capaces de actuar con voz propia y responder eficazmente a las crisis actuales, así como de mantener un apoyo incondicional a Ucrania frente al imperialismo ruso".

El encuentro concluirá el sábado con la lectura del Manifiesto de Cádiz en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, antes de ser elevado a las instituciones europeas y a los eurodiputados del Grupo Spinelli del Parlamento Europeo. EFE

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