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Sánchez recorre la nueva fábrica de la empresa centenaria de condimentos Carmencita

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Novelda (Alicante), 10 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recorrido la nueva fábrica de la empresa de condimentos Carmencita, en Novelda (Alicante), que culmina en estas fechas el traslado desde las antiguas instalaciones coincidiendo con la celebración de su centenario.

Acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, el presidente ha realizado la visita ataviado con la bata y el gorro que llevan todos los trabajadores, requisito de seguridad alimentaria indispensable para trabajadores y visitantes.

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La visita ha comenzado en la sala donde se muele la pimienta, donde le han explicado el proceso de molienda y le han informado de cómo distinguir la buena de una "regular", además de mostrarle el olor del pimentón cuando es fresco y la diferencia con uno de más tiempo.

Tras pasear por el almacén, Sánchez ha conocido en primera persona el proceso de aireado del azafrán, que le ha explicado una trabajadora, y se ha puesto los guantes para hacerlo personalmente. También ha podido ver cómo se pesa y se envasa manualmente este exclusivo ingrediente de numerosos platos.

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A continuación ha recorrido las zonas donde se etiqueta y empaqueta el orégano, y ha hablado con algunos de los empleados en una visita que ha finalizado en la zona de laboratorio, donde otra operaria le ha trasladado de dónde provienen las diferentes especias y le ha mostrado las novedades como los “toppings” que se usan para ensaladas y tostadas, que ha podido probar allí mismo. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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