Sánchez dice que el próximo cohete de PLD Space sitúa a España a la "vanguardia espacial"

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Elche (Alicante), 10 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha afirmado que el próximo cohete al espacio de la compañía aeroespacial PLD Space de Elche (Alicante), el Miura 9, situará a España "a la vanguardia de la industria espacial" europea y mundial.

Sánchez ha visitado este jueves la fábrica de PLD Space para conocer el proceso de fabricación de los cohetes espaciales Miura, donde el presidente ejecutivo de la compañía ilicitana, Ezequiel Sánchez, y los confundadores Raúl Torres y Raúl Verdú le han desvelado que el último cohete que están diseñando es el Miura 9, que contará con las últimas capacidades para lanzar al espacio satélites en cohetes reciclables cien por cien porque vuelven a aterrizar en la Tierra para ser reutilizados.

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Acompañado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y tras recorrer el área de ingeniería y de fabricación de propulsión de motores, el presidente ha destacado la apuesta española por "desarrollar las capacidades propias" en cuanto al futuro espacial europeo con la implicación de empresas como PLD Space.

Según el presidente, desde 2018 España ha duplicado la aportación económica a la Agencia Espacial Europea (ESA) con más de 170 millones de euros en un contexto en el que "Europa busca generar una autonomía estratégica" en el espacio.

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Con una plantilla de más de 550 trabajadores, PLD Space es la primera empresa privada española en diseñar, fabricar y lanzar cohetes al espacio y a finales de agosto recibió uno de los cinco contratos convocados por la ESA para mejorar la capacidad continental en el lanzamiento de satélites al espacio, con una inversión de 158,9 millones de euros para el proyecto del cohete Miura 5. EFE

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