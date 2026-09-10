Sainz: No es secreto que será una pista difícil para nosotros, pero espero sea última vez

Guardar

Madrid, 10 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) declaró este jueves, en el Madring, sede del Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que "no es secreto que" la del nuevo circuito madrileño "será una pista difícil para" ellos, pero que espera que esto suceda por última vez; y que "los próximos años pueda ofrecerle al público un mejor resultado que el de este año".

"Creo que no es ningún secreto que va a ser difícil para nosotros. Si se mira al trazado, no podria imaginarme un trazado que le vaya peor al coche; pero eso está 'ok'. Voy a trabajar muy duramente para asegurarme de que sea el último año que vengo a Madrid sin posibilidades de luchar por algo más grande", manifestó, durante la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el nuevo circuito de la capital de España, el talentoso piloto madrileño; que durante este Gran Premio se aloja en casa de sus padres.

PUBLICIDAD

"Al mismo tiempo, este fin de semana me dará la oportunidad de tener una especie de 'aperitivo' (Sainz utilizó esta palabra en español, en una conferencia de prensa en la que, como es habitual, se empleó el idioma inglés) para ver cómo es (la pista de) Madrid", comentó Carlos, que hace dos martes cumplió 32 años y que cuenta cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno.

"De esa forma, podré prepararme para cuando tenga un paquete más competitivo el año que viene y, esperemos, los años venideros, para poder disfrutar dándole al público un mejor resultado del que probablemente le daremos este año", declaró Sainz durante su rueda de prensa este jueves en Madrid. EFE

PUBLICIDAD