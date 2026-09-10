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Puente cree que Zapatero sigue siendo un "activo" pero descarta usar la expresión de "poner la mano en el fuego"

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sigue considerando que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue siendo un "activo" para el PSOE pero ha descartado utilizar la expresión "poner la mano en el fuego".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'Radio Nacional', recogida por Europa Press, en la que ha considerado "incuestionable" el legado político del exmandatario socialista y ha puesto en cuestión los supuestos indicios que hay contra él derivados del clonado de un teléfono de un accionista de Plus Ultra en Estados Unidos.

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"Cuando una causa se inicia a partir de un clonado de un teléfono en una frontera de un país como es EEUU hace cinco años, sin garantías judiciales, yo creo que hay que poner como mínimo una cierta pausa para ver qué es lo que ha sucedido y que contamina todo lo que viene después", ha apostillado.

En su opinión hay que dar tiempo a la causa para que se esclarezcan los hechos y prefiere "dar crédito a Zapatero" tanto por su "legado" y "trayectoria" como por lo mucho que le aprecia como persona y compañero y por las circunstancias en las que se ha producido la investigación.

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Pero al ser preguntado si pone la mano en el fuego por el expresidente del Gobierno ha señalado: "es que eso de poner la mano en el fuego... yo la mano en el fuego es difícil que yo utilice esa expresión". Aunque sigue pensando que es un "referente político" y "una obra digna de ser reivindicada".

SOBRE LA SUCESIÓN DE SÁNCHEZ: "HARÉ LO QUE ME TOQUE HACER"

En cuanto a si aspira a ser presidente del Gobierno, Puente ha reiterado que no aspira a ello y aunque siempre estará a disposición del PSOE y no se descarta, tampoco se postula.

"Haré lo que me toque hacer en el momento que me toque hacerlo", ha dicho, pero también ha precisado que "ojalá, ojalá ese cáliz no llegue a mi boca".

No obstante, ha aclarado que no va a decir que se descarta completamente porque no sabe "ni cuándo se va a producir eso" y cuando se produzca, que espera que sea dentro de cuatro años, a saber dónde andará él.

"O sea, entonces, yo no me descarto. Ahora, que yo me postule o que yo diga yo quiero ser esto, rotundamente digo no, yo preferiría no serlo", ha remachado.

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