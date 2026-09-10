Prisión provisional sin fianza para los tres detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

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La jueza de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ayamonte (Huelva) ha ordenado este jueves, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los tres varones detenidos como presuntos autores de la muerte el pasado mes de agosto en la localidad de Isla Cristina de tres personas, entre ellas una mujer embarazada, unos hechos en los que además resultaron heridas otras dos personas.

Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que apunta que, inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine en fase de instrucción, se les atribuyen tres delitos de asesinato, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de lesiones y un delito de homicidio en grado de tentativa --estos dos últimos delitos por las dos personas heridas--.

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Asimismo, el TSJA ha subrayado que la jueza ha levantado este mismo jueves el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde los hechos sucedidos el pasado 16 de agosto.

Según concretó la Benemérita en una nota, las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los presuntos autores relacionados con los hechos.

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Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil desplegó en la mañana del martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.

En ellos, los guardias civiles localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que los vincula con los hechos, según indicó el Instituto Armado.

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A los tres detenidos, hombres de entre 24 y 36 años, se le imputan cuatro delitos de asesinato --contando como cuarta víctima el bebé en gestación-- y un delito de pertenencia a organización criminal.

La operación continúa abierta, por lo que el Cuerpo no descarta nuevas detenciones. La investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación requirió la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

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ANTECEDENTES Y JUICIO CONTRA EL BABA

Además, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acogerá a partir del 16 de octubre el juicio contra el hombre conocido como 'El Baba' detenido por aquellos hechos de 2024 y que estarían presuntamente relacionados con la muerte de esas tres personas en Isla Cristina.

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El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital.

Tras ello, el presunto autor de los hechos fue detenido días después en el barrio de El Cerillero de Gijón, en el marco de un amplio operativo policial. Así, el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato, tras lo que se inhibió en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha continuado con la causa y llevado la investigación de los hechos.

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Al conocido como 'El Baba' se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos, que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 horas del 10 de septiembre de 2024 una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.

Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Huelva, la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios. De este modo, la Policía Nacional informó de la muerte de una persona y confirmó posteriormente que otras dos habían resultado heridas.

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Los vecinos de la barriada de El Torrejón alertaron también en la madrugada del 15 de septiembre que habían escuchado un nuevo "tiroteo", después de la reyerta. El teléfono del 112 recibió varias llamadas de vecinos que aseguraban "haber escuchado un ruido que parecían disparos que provenía de la calle Gladiolo".

Como consecuencia de este crimen se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

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La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024, que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización" de 'El Baba' mientras de encontraba fugado.

De otro lado, un mes después de estos hechos, en junio de 2025, se produjo se produjo otro tiroteo en Isla Cristina en el que falleció una persona y otra resultó herida y que estaba también relacionado con los hechos de El Torrejón.

POSIBLE RELACIÓN CON EL ÚLTIMO TIROTEO MORAL

Igualmente, se apunta a que este crimen podría tener relación con el tiroteo que el pasado 16 de agosto acabó con la vida de una mujer de 39 años, embaraza de ocho meses --cuyo bebé también falleció--, la madre de esta mujer --madre y hermana del acusado de los hechos de El Torrejón en 2024-- y un menor de 16 años, que no tenía relación alguna con ellos.

Además, se produjeron dos heridos, uno de ellos hijo de la fallecida de 39 años, y un menor de 16 años que sufrió el roce de un proyectil en el exterior de la vivienda, pero consiguió llegar a su interior para resguardarse, y que tampoco guarda ningún vínculo familiar con los implicados.

El suceso se registró el domingo 16 de agosto sobre las 22,00 horas del domingo, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vía pública en la barriada del Rocío del municipio isleño para, posteriormente, darse a la fuga.

Tras el ataque, los presuntos autores intentaron calcinar el vehículo en un pinar cercano al municipio "para distraer la atención" en su huida, un conato de incendio que pudo ser sofocado por la rápida intervención de usuarios y propietarios de un camping próximo, así como del cuerpo de bomberos. De momento no se han producido detenciones.

De este modo, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las primeras líneas de investigación del tiroteo apuntan a un posible ajuste de cuentas entre clanes como móvil del crimen, aunque apuntaban que "no se descartan otras hipótesis" en un caso decretado bajo secreto de sumario.