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Partizan Fuenlabrada, nuevo nombre fruto del hermanamiento entre los dos clubes

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Madrid, 10 sep (EFE).- El club Baloncesto Fuenlabrada ha cambiado su nombre a Partizan Fuenlabrada, debido a su hermanamiento con el club de Belgrado que empezó en 1991, tras acoger al equipo balcánico en la localidad madrileña a causa de la guerra de los balcanes y que este año cumple 35 años, según informó la entidad española.

Esta relación surgió con motivo de la guerra de la antigua Yugoslavia en 1991, por lo que el Partizan de Belgrado fue acogido como equipo propio en Fuenlabrada. Además, esa misma temporada el equipo serbio logró el título de campeón de Europa al ganar la final al Joventut, en Estambul.

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Una hermandad que se ha mantenido en el tiempo y que ahora culmina con la nueva denominación del club de Fuenlabrada que está en Primera Federación, la segunda categoría del baloncesto español: "El nuevo Partizan de Fuenlabrada es un proyecto común entre ambos clubes que supone un gran impulso compartido y que abarca los ámbitos institucional, deportivo, social, de negocio y marca", informó la entidad en un comunicado.

Asimismo, el club madrileño señaló que además de su nueva denominación, están en marcha "trabajos en común" relacionados con la formación de jugadores, iniciativas institucionales o de revaloración de marca que conllevarán un crecimiento para el nuevo Partizan de Fuenlabrada.

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"Hablar de la historia compartida con el Partizan en Fuenlabrada y por extensión en Madrid es hablar de hermanada, de valores del deporte, solidaridad y de capacidad para sobreponerse a dificultades y gratitud compartida". EFE

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